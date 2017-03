«Vamos a apretar todos, a ir a muerte en cada encuentro»

Está convencido Rafa Berges de que este domingo el equipo puede dar un salto cualitativo en su lucha por eludir los puestos de peligro y salir a una zona más tranquila. Vienen dos partidos seguidos en casa y el técnico blanquirrojo quiere, primero, sumar otra victoria que se una a la de Sestao y después ya llegará el siguiente choque, ante el líder.

En cualquier caso, se respira mucho más optimismo en estos momentos que en semanas anteriores, en las que se llegaba de una derrota y se salía con otra o con un empate como mucho. Esta vez, y se ha notado claramente, la situación es distinta. Y hay que ganar el domingo, eso lo tienen claro el técnico y todos los componentes de la plantilla, para no volver a la negatividad.

El rival no va a ser fácil de batir. El Arenas se presenta en un buen momento, después de haber derrotado y de mostrarse superior al líder, el Albacete. Y viene con la idea de devolver el triunfo conseguido por la UD Logroñés en Gobela en la primera vuelta. Rafa Berges lo tiene bastante claro.

- ¿Cómo se presenta este nuevo partido?

- Lo esperamos con el objetivo claro de hacer lo que no ha hecho el equipo en toda la liga, que es conseguir dos victorias consecutivas. A partir de ahí, tenemos que seguir andando el camino. Vamos a ver si somos capaces de hacer bien las cosas y realizar un buen partido.

- Tras los triunfos ante Amorebieta y Toledo se vivieron dos semanas tranquilas. ¿También lo ha sido ésta?

- No han sido semanas sencillas. Este barco es complicado y uno lo lleva con el objetivo del trabajo diario y concentrado en que en los noventa minutos salgan las cosas lo mejor posible. A veces lo hemos conseguido; a veces, no. En esa lucha estamos y hasta el último día no vamos a desistir.

- A los jugadores se les nota más aliviados...

- Ellos tienen una edad completamente diferente a la mía. Yo tengo la misma preocupación de todas las semanas. Un poco por intentar acertar, un poco por tenerlo todo claro y un poco porque va a ser un rival que nos va a apretar, que viene con confianza por el último buen resultado que ha tenido, y que nos va a poner en apuros. A ver cómo estamos mañana, qué convocatoria podemos hacer y saltar al campo con el reto de conseguir dos victorias consecutivas, algo que no lo hemos hecho hasta ahora.

- Un viernes de descanso no suele ser habitual. ¿Cómo ha surgido la idea?

- Esta semana hemos cambiado la secuencia de entrenamientos. Lo más razonable era desconectar el viernes, para afrontar ya el sábado con toda la concentración e intensidad posibles para estar el domingo al mejor nivel posible.

- ¿Cómo fue el entrenamiento en Calahorra?

- Hicimos una sesión como teníamos previsto. Muy bien las instalaciones y muy bueno el trato recibido. Pasamos un buen día de convivencia y de trabajo y eso es positivo para el equipo.

- Quedan diez partidos para el final de la campaña. ¿Qué pide, qué necesita el equipo?

- Hacer un buen final de temporada. Conseguir un par de resultados positivos ahora puede significar que la gente se suelte, que juegue con otra tranquilidad y que el equipo muestre ambición y ganas de ganar. El otro día los jugadores se dieron cuenta de que hay una gran afición detrás y que no le podemos fallar. Vamos a apretar todos, a ir a muerte cada encuentro y luego que las cosas salgan como salgan. Pero la actitud y el compromiso deben de ser como el domingo pasado.

- Debido a las lesiones y sanciones, para este partido va a necesitar a futbolistas del filial.

- Hay jugadores que ya vienen entrenándose con nosotros y si tengo que poner a alguno lo voy a hacer sin ningún tipo de problemas. Son jugadores que están trabajando con nosotros a diario, conocen la dinámica y saben todo. Al revés, creo se es motivo de alegría y satisfacción. Contamos con la preocupación de querer recuperar a los jugadores lesionados, que están necesitando más tiempo de recuperación que el deseado. Es un problema, pero estoy acostumbrado, porque desde que llegué el tema de las lesiones nos ha afectado y nos ha mermado bastante.

- ¿Ha puesto a funcionar la calculadora?

- No. El camino empieza por sumar la segunda victoria consecutiva, que en estas fechas es algo que ya debería haberse producido. Este es nuestro objetivo, y después ya hablaremos, porque queda mucho.

- El Arenas quiere engancharse al 'play off'. ¿Qué opina?

- Espero que no se enganche ahora. Es un rival que emplea sistemas tácticos diferentes si juega en casa o fuera. En cualquier caso nos va a poner las cosas muy difíciles. La categoría es muy igualada. El domingo ganó al Albacete y en Toledo perdió en el descuento con un penalti polémico. Es un equipo difícil y todos nos estamos jugando mucho.