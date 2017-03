Reguilón, donde más le gusta

La UD Logroñés realizó ayer su entrenamiento en las instalaciones deportiva de Calahorra, en el campo de la pista de atletismo, de hierba natural, en un día cálido, de verano, en el que los jugadores sudaron bien la camiseta, porque Rafa Berges les sometió a una sesión intensa, con mucho balón, y también mucha llegada al área.

El técnico blanquirrojo incidió una vez más en que quiere una buena salida del balón, desde la defensa y también que los laterales suban la banda con velocidad, pero volviendo en el momento en que el balón pase a pies del conjunto rival. Una tarea que conlleva mucho desgaste y buena disposición táctica.

Berges empieza a dejar claro que Sergio Reguilón será el que ocupe la plaza que deja libre esta semana Paredes. El jugador madrileño se muestra contento con esa decisión y espera realizar un buen encuentro: «Es mi posición natural y me siento más cómodo jugando como defensa que más adelantado. En Logroño no he jugado mucho en ese puesto, pero es en el que mejor me desenvuelvo».

Sergio tiene colocación y habilidad para poner el balón a sus compañeros en las mejores condiciones. Pero el domingo pensará más en defender: «Lo fundamental va a ser defender. Y si puedo sumarme al ataque, sin duda que lo hará. Lo cierto es que arranco más atrás, con más espacio para correr y hacer daño a l os rivales».

El Arenas cuenta con jugadores hábiles y rápidos en su línea de ataque. Berges solicitó de nuevo líneas juntas para evitar huecos por donde entrar el rival con ventaja.

Reguilón espera no notar el cambio de ubicación: «Alguna situación puntual me costará un poco, pero me voy a adaptar seguro a la posición, porque es la mía y donde siempre he jugado».

En cualquier caso, Reguilón espera volver a dar un triunfo al equipo esta semana: «Vamos a salir pensando en ganar, en conseguir un nuevo triunfo que nos haga ir saliendo de la zona. Tenemos que llevar gente al área rival. Es lo que estamos intentando y trabajando, pero nos cuesta mucho».