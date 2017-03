César Remón sufre una elongación en el sartorio

César Remón tuvo que ser sustituido el domingo en Las Llanas por un problema en su muslo izquierdo, cuando corría el minuto 47. Se temía una rotura fibrilar, pero, después de ser sometido a una ecografía, se ha podido apreciar que sólo se trata de una elongación en el sartorio, lo que supone un partido sin poder jugar, que coincide con el de la sanción que le caerá por sufrir la quinta amonestación del primer ciclo de tarjetas en su periplo como blanquirrojo.

Remón indicaba ayer, después de conocer el resultado de la ecografía que estaba «muy tranquilo viendo que ha sido mucho menos de lo que podíamos esperar después de las molestias que sentía el mismo domingo, tras el partido».

Notó un pinchazo al final del primer tiempo: «Fue al girarme para intentar seguir al pivote sestaotarra cuando se me produjo el sobreestiramiento del músculo. Ahora tengo que estar un par de días tratándome y sin ejercitarme en el campo, pero espero poder empezar a trabajar el jueves o el viernes. No llego al partido contra el Arenas, pero pienso que estaré disponible para el del Albacete, la próxima semana».

Respecto del partido en Sestao y la victoria conseguida, Remón aseguraba: «Ha sido muy importante ganar este partido a nivel de confianza y de puntos». Y sobre el papel de la afición, decía: «Fue espectacular. Media grada del campo era blanquirroja y no pararon de animar un solo momento. No me lo hubiera imaginado. Estoy impactado y agradecido a la afición».