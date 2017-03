Rabia blanquirroja

sestao. Ante la falta de gol, el fútbol transita hacia los gestos, hacia el compromiso, la determinación, la no acumulación de más errores defensivos. Pasa entonces el fútbol al escenario del sufrimiento, la pasión, la rabia, los puños, la grada, la piel, el acierto sobre la bocina de un buen despeje... Ante la evidente falta de gol, la victoria se logra al comprender de una vez por todas que cada córner o falta a favor es una posibilidad real y quizás única en todo el partido de sumar tres puntos, de dejar de perder de una vez. Cada balón parado, entonces, se convierte en un puño cerrado hacia la mandíbula de un rival que tampoco lo está pasando del todo bien, que también tiene problemas para marcar en la portería contraria, una falta lateral es un golpe en la cara de un rival al que tampoco le sirven los empates.

0 SESTAO

1 UD LOGROÑÉS Sestao River: Magunazelaia; Gago, Gaizka, Jon García, Mier (Elgezabal, m. 75); Corvalán, Rodri; Rahmani, Barrenetxea (Santamaría, m. 65), y Ander Franco. UD Logroñés: Miguel; Ferrone, Caneda, Pazó, Paredes; León, Remón (Salvador, m. 47); Traver (Reguilón, m. 80), Espina, Muneta (Amelibia, m. 76); y Marcos André. Goles: 0-1, m. 48, Caneda. Árbitro: Baiges Dones, del colegio aragonés. Amonestó a los locales Gago, Gaizka, y Ander Franco; y a los visitantes Paredes, León, Remón, y Marcos André. Incidencias: Partido jugado en Las Llanas. 450 seguidores riojanos siguieron el partido en directo en el propio estadio. Fantástico ambiente sin incidente alguno. Césped irregular.

Rabia, puños cerrados, epidermis agitada... La piña de los 450 seguidores sobre unos jugadores salivando gestos de rabia contenidos durante muchas semanas de derrota constante. Salivazos de pasión, de puños apretados hacia el agitado aire sestaotarra, que en la bruma de la Vizcaya del hierro esperaba a los riojanos sabedores de que para el histórico Sestao ganar a los riojanos era su última oportunidad de a buen seguro mantener la categoría. A 11 puntos de la salvación, el reto, en Sestao, se observa imposible.

De ahí la agitación del choque, del esfuerzo encomiable de los dos equipos, de la celebración visceral e improvisada de los jugadores riojanos, que por un lado se fueron a abrazar al goleador real, Caneda, y por el otro se marcharon con Pablo Espina, el asistente convencido de que nadie había tocado su centro de precisión a la red en esa falta lateral en el minuto 48. Caneda la rozó con la cabeza y la llevó para dentro, y Espina lo celebró hacia la esquina riojana en un festejo que se observa como el andamio ideal sobre el que estructurar una salvación a la que ahora le esperan dos citas seguidas en Las Gaunas.

Hubo brazos, puños, gritos... efervescencia blanquirroja en la verdinegra Sestao. Rabia puesta sobre un balón parado, que será a partir de ahora determinante para salvar la categoría, una vez superado el problema de saber que no se tiene un rematador nato dentro de la plantilla. Asimilar las carencias para hallar las virtudes en favor de soluciones acertadas. Marcos André lo intentó desde todas las posiciones, pero no acertó, y Juanfran ya no juega.

Así que el balón parado será, como lo fue ayer, determinante para sumar 45 puntos. Tanto como el nivel defensivo ofrecido por el equipo durante los 90 minutos. Solo un error, el que provocó Muneta con un pase a media altura hacia atrás que pilló a los centrales tan fuera de sitio como a Franco, su 9, que no supo reaccionar a tiempo ante semejante regalo. Muneta pidió disculpas de veterano, asumiendo el error para que el resto siguiera como hasta entonces: concentrados, fuertes, duros, precisos y sin florituras.

Y no fue fácil mantener el tipo ante un bloque realmente necesitados de al menos sumar un punto. Era vida o muerte para el Sestao, y apretaron hasta el agotamiento durante toda la segunda parte. Juego directo, juego ochentero baja la importante tormenta de agua con la que se llegó a los minutos finales. Gorrazos de Magunazelaia a quien pisara dentro del área, es decir, a todos, pues se concentró medio Sestao sobre la zona de Miguel. Y allí Pazó, Caneda, León, Amelibia, Ferrone, Paredes, Salvador, Marcos André, Espina, Reguilón pusieron sus cualidades al servicio del resultado. Ni una duda, ni un mal gesto. Todo fuera. Había que ganar, a pesar de no ser todo lo precisos que se requiera para haber sentenciado el partido en una contra. Esto el año pasado hubiera sido un partido tranquilo en dos acciones a mil por hora. Pero en este curso, el asunto no está de cara en ese pequeño gesto de calidad que fractura defensa, de un buen remate o de un gran pase final. No. Esto está para cerrar el puño, ir con rabia en cada balón parado y así solventar en las áreas las deficiencias existentes. Rabia blanquirroja para volver a ganar fuera de casa de nuevo, para tener una semana algo más tranquila.