«Tras ver repetido el partido del domingo, dan ganas de poner la cabeza en la vía»

LOGROÑO. El partido de Sestao puede ser decisivo. Rafa Berges ha trabajado a fondo durante la semana con sus hombres y les ha intentado hacer ver que si continúan en la idea del juego del domingo pasado ante el Barakaldo se puede sumar esa victoria que tanta falta hace.

- ¿Cómo están los ánimos?

- Lógicamente no pasamos por el mejor momento. Hemos pasado página y seguimos trabajando para ir a ganar a Sestao. Nuestra obligación y nuestra función es ir hacia delante.

LAS FRASES Barakaldo «Nos tiene que servir para ver que hay que seguir apretando y que hay que ganar partidos» Sestao «En este momento quiero asumir la responsabilidad y liberar a los jugadores de ella» Victoria «Quiero un equipo que busque el partido y que pueda dedicarle el triunfo a la afición que va a viajar»

- ¿Qué les ha dejado la derrota del domingo ente los fabriles?

- Tras ver repetido el encuentro, te entran ganas de poner la cabeza en la vía, sobre todo después de ver la primera parte y que el equipo no se fuera con ventaja en el marcador. Eso nos tiene que servir para ver que hay que seguir apretando y que tenemos que ganar partidos.

- Ahora, no queda otra.

- Trabajamos para intentar que no nos creen ocasiones y crearlas nosotros. Nos hacen pocas ocasiones y estamos teniendo llegada para hacer más. Nos está faltando ese acierto final que tiene que llegar un día. Seguiremos insistiendo en ello.

- No se puede entrenar que te lleguen una vez y te marquen. Pero algo habrá que cambiar.

- Seguir ajustando situaciones y, sobre todo, en este momento en que estamos, lo que hay que ser es más atrevidos y más descarados. Seguir buscando ganar más encuentros, buscando la portería contraria y ser valientes. Es verdad que los aciertos son claves en el fútbol y de momento no las estamos teniendo. Pero el único camino es seguir insistiendo y que se vea al equipo que quiere ganar.

- ¿Cómo ha preparado el partido ante el conjunto verdinegro?

- Intentamos que cuando haya llegadas aparezca la gente dentro del área. El Sestao es un equipo que se repliega bien y que espera su oportunidad. Nos va a obligar a intentar llevar la iniciativa, que es la idea que tenemos. Intentaremos atacar y trabajar todos los mecanismos para seguir teniendo llegada y disposición de poder ganar. Después está el tema del acierto, que se tiene o no se tiene. De momento no lo estamos teniendo y nos está lastrando más de lo que nos merecemos, muchísimo más, diría yo.

- ¿Asume el partido como una final?

- Llevo asumiendo y jugando finales cada vez que he saltado a jugar al fútbol y cada vez que he actuado como entrenador. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene. En este momento me gustaría asumir esa responsabilidad porque el equipo tiene ambición, en el trabajo diario es muy bueno y no está teniendo el premio que se merece. En ese momento los jugadores tienen que estar liberados, la responsabilidad es mía, la asumo y la acepto. Sólo digo que el domingo espero un equipo que vaya a buscar la portería contraria, que vaya a buscar el partido y que al final podamos dedicarle la victoria a toda la afición que se va a desplazar.

- ¿Se la juega en este partido? ¿O gana o...?

- Son situaciones vuestras, no son mías. No tengo noticias de nada, pero me da igual. Yo voy a intentar que el equipo haga lo mismo que hizo la semana pasada y con acierto. Eso es lo que yo puedo hacer

- ¿Quién se juega más, Sestao o UD Logroñés?

- Yo creo que los dos equipos nos jugamos mucho. Yo no veo la perspectiva del equipo rival, sólo la nuestra. Es un partido importante y hay que estar tranquilos dentro de lo que podamos.

- ¿Qué Sestao espera?

- Esperamos un equipo que defensivamente acumula mucha gente. Juega con dos líneas de cuatro bien juntas. Es difícil de atacar. Juega en su campo, maneja bien el juego directo y el balón parado. Es un campo complicado, un rival incómodo y un partido difícil.