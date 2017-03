Titi volverá a ser operado y dice adiós a la temporada

Javier Álvarez, Titi, se pierde definitivamente la temporada. El propio club daba ayer a conocer la noticia de que el jugador ha salido perfectamente de la reparación de la rotura del menisco interno de su rodilla derecha, pero que, la lesión ulcerosa del cartílago del cóndilo femoral necesitará de una posterior intervención que se realizará dentro de seis semanas, después de que se haga un cultivo con células madre sobre la muestra que se le ha extraído. Si dicha operación se le realiza dentro de seis semanas, se puede asegurar que Titi dice adiós prematuramente a la temporada, ya que no le dará tiempo suficiente para recuperarse antes de mediados del mes de mayo.

El doctor Antonio Maestro, médico del Sporting de Gijón, fue quien le extirpó el menisco y obtuvo esa muestra del cartílago dañado para que se proceda a realizar el cultivo reseñado. Dicho cultivo tiene un desarrollo de seis semanas y cuando se conozca el resultado del mismo, será cuando Titi volverá a pasar por el quirófano, lo que se producirá a mediados del mes de abril.

El jugador, resignado

Titi se encuentra en su casa de Gijón desde el día siguiente a la operación, y se muestra resignado ante lo que le ha tocado vivir. Sufrió hace cinco años una lesión en los ligamentos cruzados, lo que supuso su única lesión grave a lo largo de su carrera. Ahora le ha tocado sufrir otra lesión cuando más ganas tenía de aportar al equipo blanquirrojo.

«No es una lesión grave, pero sí delicada, que obliga a seguir un protocolo que busca la plena recuperación de la rodilla. Ahora mismo doblo ya la rodilla sin problemas después de operarme, pero el médico me ha dicho que para llegar a un nivel óptimo hay que realizar ese cultivo y, ateniéndose a los resultados que se obtengan, volver a operar y recuperar el cartílago dañado», indicaba el jugador.

Lo que más le duele a Titi es no poder jugar y ayudar al equipo a salir de la situación en que se encuentra: «Vine con una ilusión tremenda por ayudar al equipo y por seguir jugando en la UD Logroñés. Si quitamos la lesión de hace cinco años, nunca me había perdido partidos por problemas de lesiones. Justo me llega ahora este problema, que tiene solución, pero que me deja sin jugar, que era lo que yo quería».

Titi llegó de nuevo ala UD Logroñés a mediados de enero, debutó contra el Toledo, saliendo en la segunda parte y anotando el gol del triunfo blanquirrojo. Jugó en Socuéllamos y también ante el Zamudio, siendo sustituido en el tramo final del encuentro.

El jueves siguiente manifestó al técnico que tenía molestias en la rodilla. Se le practicó una resonancia magnética que reveló la lesión de menisco y la úlcera del cartílago que ahora le está dejando sin poder jugar y aportar al equipo.