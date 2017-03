El gol es la obsesión blanquirroja

La UD Logroñés necesita revertir cuanto antes sus guarismos al término de cada partido. El gol es la auténtica obsesión en el equipo blanquirrojo, tanto a la hora de marcar como a la de encajarlo.

PARTIDOS CON BERGES Sin encajar en casa. Toledo (1-0) Sin encajar fuera. Real Unión (0-0) Encaja en casa. Amorebieta (2-1), Fuenlabrada (1-1), Zamudio (1-1) y Barakaldo (0-1) Encaja fuera. Ger nika (1-0), Leioa (1-1), Rayo Majadahonda (1-0), Socuéllamos (2-1), Athletic B (1-1)

Desde la llegada de Rafa Berges al banquillo riojano, la UD Logroñés sólo ha dejado a cero su portería en dos ocasiones. En el primer partido, celebrado en Gal, ante el Real Unión, que finalizó sin goles, y en el del Toledo en Las Gaunas, con victoria blanquirroja por 1-0.

En todos los demás choques, nueve, la portería riojana ha visto como el balón terminaba en la red incluso en más de una ocasión, como sucedió en Socuéllamos (2-1), lo que ha provocado la pérdida de cuatro partidos y en no pasar del empate a un tanto en otros cuatro.

En el único encuentro en que se encajó un gol, pero se marcaron dos fue ante el Amorebieta, lo que significa, hasta el momento, una de las dos victorias logradas por el conjunto riojano.

La búsqueda del gol se ha convertido en una obsesión para esta UD Logroñés, pero también se ha tornado vital el dejar de encajarlos. Dado lo que le cuesta hacer un gol a este conjunto blanquirrojo, el mero hecho de recibir un tanto ya supone prácticamente la derrota o el empate, como mucho, tal y como se viene demostrando en los últimos tres meses.

Si ante el Amorebieta fueron Espina y Mendi los autores de los goles del triunfo blanquirrojo, con el inicio del año 2017 anotaron los tres delanteros debutantes: Marcos André para el empate con el Fuenlabrada; Titi, para el triunfo ante el Toledo; y Traver, en Socuéllamos, aunque no sirvió para puntuar. Los otros tres tantos sumados los han marcado Salvador, contra el Leioa, y Amelibia para puntuar frente al Zamudio y el Athletic B. Ocho goles anotados en once encuentros, que suponen un bagaje muy pobre ante la meta rival. Por su parte, en esos once choques se han encajado diez goles. Total, once puntos de treinta y tres disputados, lo que ahora obliga a dar un cambio drástico a la hora de plantear los partidos.

Presión y golpeo

En el entrenamiento de ayer Berges dispuso unos ejercicios en los que la presión defensiva se unía a la búsqueda del gol. El técnico estuvo muy encima de sus hombres a la hora solicitarles la máxima entrega y sobre todo mucha rapidez en sus acciones.

«Sal, ¿a qué esperas?», «vuelta, rápido», «dale, dale», se le escuchaba una y otra vez al técnico cuando apreciaba lentitud en las acciones. Justo es incidir en que los jugadores se fajaron con mucha intensidad a lo largo de toda la sesión y que los porteros tuvieron que trabajar a fondo para evitar ser goleados. Ha quedado claro para todos que en Sestao sólo vale la victoria. Ayer los blanquirrojos empezaron a emplearse para sacar adelante el partido.