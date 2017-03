El futuro de Berges pasa por Sestao

«Soy hombre de fútbol. La primera cabeza es la del entrenador. Cuando no se dan los resultados sabes lo que pasa».

Son algunas de las frases que pronuncio el domingo Rafa Berges al término del partido de Las Gaunas y en el que la UD Logroñés perdió frente al Barakaldo por la mínima. Su futuro en la UD Logroñés pasa por Sestao. Para añadir surrealismo a una tarde en la que los riojanos fueron superiores en fútbol a su adversario pero inferiores en remate, el técnico cordobés tuvo que dar las explicaciones con un fondo musical de reggeaton y bachata que nacía en el vestuario del Barakaldo. Es el peaje que hay que pagar ante un campo inacabado. No hay techo en el vestuario, salvo la grada.

Frases. Es la historia de la UD Logroñés a lo largo de una temporada repleta de errores. «Pasamos de las balas de fogueo a las de verdad», afirmaba Carlos Pouso horas antes de comenzar la temporada frente al Leioa en Las Gaunas. Agosto del pasado año. Un partido necesitó el vasco para aventurar lo que se avecinaba. «Si queremos estar arriba, tenemos que mejorar en todas las líneas de juego», aseguraba tras ceder los dos primeros puntos en casa. Veintiséis jornadas después, las balas siguen siendo de fogueo y la mejoría en las líneas no ha llegado. Así lo reflejan los números.

De momento, la calma tensa manda en el seno de la directiva blanquirroja, aunque al final es Félix Revuelta quien toma las decisiones, si es que hay que tomar alguna. Y esa calma no implica la ausencia de movimientos. Por un lado, el partido en Sestao puede marcar definitivamente el futuro de Rafa Berges. Dos victorias en once partidos con un botín de diez puntos no es el mejor de los registros. Es hombre de fútbol y lo sabe. «Debemos seguir juntos y salvar la temporada», decía este pasado domingo.

Su significación representa una huida adelante. Berges ha elevado la intensidad de los entrenamientos, ha insistido en la condición física del equipo, que ahora es mejor que semanas atrás, ha buscado soluciones en la diversidad de los dibujos, pero no ha dado con el secreto que alberga este equipo, ese que hace que las dinámicas pasen de malas a buenas. «Igual tengo que salir yo para que los jugadores jueguen tranquilos», confesaba Carlos Pouso en Navalcarnero después de que su equipo perdiera merced a sus errores defensivos. Aquel día ya tenía tomada la decisión, pero se desperdició un partido más, frente al Mensajero, en que los errores del sistema defensivo volvieron a repetirse. El anhelo de seguir juntos suena a petición de ayuda por parte de Berges, aunque si el equipo no gana en Sestao las dudas sobre su continuidad serán masivas. Quedarán diez partidos y la paciencia se agotará, seguramente. La única vía de continuidad es enlazar victorias, porque incluso la media inglesa puede ser insuficiente para mantener la confianza.

El andaluz debutó con un empate en Irún. «Hay que ajustar cosas porque tenemos que volar», dijo tras sumar el punto en el Stadium Gal. Los ajustes no se han producido. Ni en la composición de la plantilla ni en su comportamiento ni en su rendimiento. El único jugador indiscutible de los llegados en enero es César Remón. Titi ha tenido la mala fortuna de lesionarse y Traver ha venido para jugar en la misma banda que el asturiano. Dos fichajes para el mismo puesto. Como si no hubiera más carencias. En ambas áreas, por ejemplo. «Me gustaría tener los fichajes, pero no es posible; la solución está ahí dentro», afirmaba Berges dos días antes de comenzar la segunda vuelta, en Lejona. Con el paso del tiempo se ha dado cuenta que no podía fichar a determinados jugadores.

«Necesitamos más contundencia en las dos áreas», advertía ante la visita del Toledo. Aquel día fue certero el equipo. La excepción que confirma la regla. Rafa Berges cerraba enero sin el delantero deseado. Amparados en la cortina de humo de pretender futbolistas que generasen jugadas de gol y no finalizadores, la UDL no pudo cerrar la contratación de Chus Hevia, pero tampoco la del exjugador de la Ponferradina Rayco, que optó por una oferta mejor del Murcia (más del doble de lo que podía pagar la UDL). No ficharon a un delantero porque no pudieron y lo que encajaba económicamente no se cerró tampoco. Por eso Juanfran, y por el coste económico de su salida, sigue en la UD Logroñés. «Nos falta acierto», decía Berges el domingo antes de profundizar y admitir que «lastra» mucho no ponerse «casi nunca por delante en el marcador». Más claro, imposible.

Y de un área a otra. «Nuestro problemas es la falta de capacidad competitiva en defensa», comentó después de perder en Socuéllamos. Empatados a puntos ambos equipos y en el goal average particular, a la UD Logroñés le salva la diferencia de goles a lo largo de la campaña. Esa falta de competitividad tiene su origen en reducir el número de centrales a tres que han ido rotando, salvo César Caneda, a medida que se producían los errores. En este sentido, Carlos Pouso abrió el abanico desde el banquillo y no dudo en retrasar a Adrián León al centro de la zaga y también dio mucho protagonismo a Julio Rico hasta que se lesionó.

Al Sestao le sucederá el Arenas y pase lo que pase en Las Llanas, la exigencia será la misma: ganar. La genera la propia situación. Y después llegará a Las Gaunas el Albacete y volverá a repetirse el guión. La única ventaja de la UDL en este momento es que no depende de terceros. De momento.

La alternativa

Parafraseando al propio Rafa Berges, «la solución está ahí dentro», en este caso no en el vestuario, sino en el club. Si el andaluz no acaba la temporada, el principal candidato a suplirle es Sergio Rodríguez. Fue el puente entre Pouso y el cordobés. Dos partidos, cuatro puntos.

De hecho, desde la dirección ya se ha dado orden de reanudar los contactos para conocer qué piensa el exjugador. Es un hombre de club y Félix Revuelta lo sabe porque lo ha demostrado con hechos, no sólo con palabras. Caramelo envenenado si lo desenvuelve.

Eso sí, todo depende de Rafa Berges y sus hombres. Si a estos primeros once partidos le suceden los éxitos suficientes en los once que restan, acabará la temporada. Pero necesita los éxitos ya.