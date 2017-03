Otro error, otro gol, otra derrota

Magnífica temperatura, césped para jugar a fútbol y ambiente carnavalesco en las gradas, aunque más en la resaca de los cuerpos que en los atuendos. La UD Logroñés recibía al Barakaldo con aires renovados. Jugó como nunca, pero perdió como casi siempre. Jugó en la primera mitad, pero de nada sirve generar fútbol si no tienes quien remate el balón a gol. Esta es la UDL. Al Barakaldo le bastó ser paciencia y esperar a que su adversario cometiera un fallo, porque siempre los comete, para ganar el partido. Así de sencillo. No recordaba desde cuando no ganaba lejos de Lasesarre; desde ayer no olvidará nunca su paso por Logroño.

UD LOGROÑÉS BARAKALDO 0-1 UD Logroñés: Miguel, Ferrone, Caneda, Amelibia (Juanfran, 74), Paredes, Remón, Muneta, Salvador (Traver, 67), Espina, Reguilón y Marcos André. Barakaldo: Gaizka, Aythami, Amondarain, Gañán, Gabri, Iru, Deco, Cerrajería (Juaristi, 40), Oca, Damid Martín (Alday, 71) y Ander Vitoria. Goles: 0-1, m. 57. Gabri culmina en el segundo palo una incursión de Vitoria por la línea de fondo. Árbitro: Barceló Roca (Catalán) Ayudado por Ruibrugent y Brull. Amonestó a los locales Amelibia y César Remón; y a los visitantes David Martín, Iru y Vitoria. Incidencias: Municipal de Las Gaunas.Vigesimoseptima jornada de Liga. Tarde soleada. Tereno dejuego en buenas condiciones,salvo la portería sur. 2.400 espectadores.

La excusa de no saber qué pasaba en otros campos no tenía cabida ayer en Las Gaunas, pues los riojanos eran conscientes de que pasara lo que pasara seguirían en puestos de permanencia. Calma mental y espiritual para encarar el partido. Ahora mismo firmarían llegar así a la última jornada. Mensajero y Socuéllamos habían empatado horas antes. Ni por esas.

Evolucionó Rafa Berges confiando en que los cambios alteran dinámicas. Prescindió de Adrián León en la medular, dio protagonismo a Carles Salvador, con Muneta escorado a la derecha y puso dos hombres en punta: Espina y Marcos André. Salvador es de esos futbolistas de nervio, inquietos, que con su actitud empuja al bloque. Y además, la UDL salió con el ánimo de asumir el mando y atacar a un rival con enormes precauciones defensivas, en posicionamiento y en número de efectivos. Con esos ingredientes, los locales tocaron y aprovecharon espacios. El resultado no podía ser otro que la creación de juego ofensivo.

Marcos André fue el primero en probar la rapidez de la zaga. La prolongación de Reguilón le sirvió para saber que era más rápido que Amonrain. Cambió de ritmo y disparó. Alto. Reguilón le tomó el relevó y su picardía le llevó a buscar portería desde 55 metros. Con Gaizka batido, el portero vasco se encomendó a los cielos. El balón no entró en la portería por centímetros. Va a llevar razón Rafa Berges cuando dice tímidamente que a este equipo le falta fortuna, porque apenas un minuto después Aythami impidió que el madrileño empujará el balón a la red tras un centro de Ferrone. Tampoco apareció la fortuna cuando Galán derribó con un agarrón a Marcos André dentro del área. Penalti. La UDL era dueña y señora de la situación salvo en el gol ante un rival desnortado que, eso sí, en su única aproximación del primer periodo pudo marcar. Vitoria recibió totalmente solo en el pico del área pequeña. Una nube de blanquirrojos se le echó encima y despejó el balón como pudo. Y el gol, que llegó más tarde, decide, siempre decide. Dichosos errores.

Los vascos adelantan líneas

Porque el Barakaldo adelantó líneas tras el descanso. Cambió la actitud y después de cuarenta y cinco minutos contemplativos se planteó ganar el partido. Llegaba a Las Gaunas tras tres derrotas consecutivas lejos de Lasesarre. No ganaba a domicilio desde el 18 de diciembre. Así, recuperó su guión más clásico. Tanto él como su adversario. Un fallo local, un gol visitante y una derrota también local. Ander Vitoria se marchó de Amelibia por la línea de fondo, levantó la cabeza, puso el balón al segundo palo y Gabri apareció para marcar de tiro raso. Decimocuarto gol de un defensa del Barakaldo. No podía ser de otra forma. «Estuvimos blancos en esa jugada», admitió Berges. No hay lugar a estas alturas para las medias tintas. Falta táctica y a recolocarse. Fútbol básico.

El gol descompuso a la UDL. Incapaz de marcar un gol con el viento a favor, ¿cómo va a marcar dos presa de los nervios? El jugador debe sentirse derrotado. Berges dio entrada a Traver en busca de mayor profundidad, pero la verdad es que el caos comenzó a adueñarse del equipo. Reguilón aparecía por la izquierda, pero sus balones al área no encontraban a nadie. Muneta lo mandó a la grada. Marcos André no llegó. Quizá en el caos estaba la solución, aunque no es el camino más lógico. De perdidos al río, debió pensar el técnico cuando dio entrada a Juanfran, quitó a Amelibia y pasó a jugar con tres defensas. Sacrificó las subidas de Jaime Paredes y la figura de Muneta, que se retrasó para sacar el balón. Ahí no es peligros. Y además, los vizcaínos no dudaban en recurrir a esa falta táctica que tanto añoran los riojanos.

Sin orden, movidos por el corazón, los blanquirrojos intentaron llegar al área, pero sin claridad. Traver apareció, pero nadie remató. Ayer había muchos delanteros en el área y gente para llevar el cuero hasta esa zona, pero cantidad y calidad no caminan juntos en este equipo. «No tenemos gol y eso te lastra», se lamentaba Berges. Tanto como para estar empatado en la plaza de promoción y con un punto de renta sobre el descenso.