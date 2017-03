«Debemos seguir juntos y salvar como sea la temporada»

Serio, como casi siempre, porque desde que Rafa Berges llegó a la UDL pocos son los días en los que ha sonreído. El técnico hizo hincapié en la falta de gol y todo lo que ello conlleva, máxime cuando sabes que el error aparecerá y podrá traducirse en gol, como fue ayer. Una vez más.

- ¿Qué puede decir sobre lo visto sobre el césped y sobre el resultado?

- Pues que estamos fastidiados porque no hemos merecido el resultado, pero en el fútbol quien acierta es quien se lleva los puntos. Hemos hecho méritos para ganar. No hemos estado afortunados en los tres cuartos de campo y tampoco hemos tenido puntería. Es complicado, porque además una que tiene el rival, una que acaba en gol.

- Describe la tónica de este equipo a lo largo de la temporada.

- En el último tercio del campo nos falta puntería para ponernos por delante en el marcador. El Barakaldo es de los equipos que menos nos ha tirado a puerta desde que yo estoy en la UD Logroñés. Más dura no puede ser la derrota. Dura y dolorosa. Hemos dominado a nuestro adversario, pero falta acierto.

- ¿Cómo se puede sacar gol de donde no lo hay?

- El entrenador debe estar con sus jugadores en estos momentos, porque no son fáciles. Al final, hemos acabado desordenados, con defensa de tres. Nos falta esa confianza que te da ponerte por delante en el marcador.

- Y una vez más llega el error defensivo y el gol.

- Jonan (Amelibia) tenía una tarjeta amarilla y no ha sido más contundente en esa acción. Hemos sido débiles, la única vez en los noventa minutos. Estoy decepcionado y enfadado porque la gente esta enfadada. En la primera parte no he visto al Barakaldo. Hemos estado cómodos y jugando, pero...

- ¿Lastra más una derrota como la de esta tarde (por ayer) que otras o que el empate vivido ante el Zamudio, por ejemplo?

- No tiene porque ser así. Hoy contábamos con futbolistas para jugar entre líneas; otros días, no. Hemos estado bien, pero decir eso cuando caes derrotado... No hacemos gol y eso te lastra porque no te pones casi nunca por delante en el marcador. Lo que nos queda es recomponernos y mirar hacia adelante.

- ¿Teme que los nervios se hagan fuertes entre los dirigentes y, por tanto, teme por su puesto?

- Soy hombre de fútbol y la primera cabeza es la del entrenador. Me siento el máximo responsable y no voy a eludir mi responsabilidad. Cuando no se dan los resultados (dos victorias en once partidos) sabes lo que pasa. Debemos seguir todos juntos y salvar el año como sea.