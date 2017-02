De las palabras a los hechos

LOGROÑO. Acudía la UD Logroñés a Baracaldo el 9 de octubre envuelta en serias dudas sobre su presente. El equipo que entrenaba Carlos Pouso no había comenzado bien la temporada y, a pesar de la contundente victoria sobre el Athletic B siete días antes, las sensaciones no eran las mejores. Buscaban los blanquirrojos en Lasesarre certificar ese punto de inflexión que cambiase su dinámica y enlazar dos victorias, lo que no ocurrió ya que el duelo se cerró con empate sin goles, otro de los rasgos de la personalidad de este equipo.

Cuatro meses después, casi cinco, la UD Logroñés recibe al Barakaldo con las mismas sensaciones previas a aquel partido, aunque agravadas por el paso del tiempo y su peligrosa clasificación. No llega después de haber goleado al Athletic B, sino de haber empatado en Lezama. No llega con Carlos Pouso en el banquillo, sino con Rafa Berges. Y no llega con aquel equipo titular del que muchos jugadores se han caído, incluso se han ido. Hoy no formarán ni Chevi ni Thaylor, en el Burgos y Real Unión, respectivamente, ni Javi Rey, lesionado desde diciembre. Y Carles Salvador no será el apagafuegos del lateral derecho, sino que se ha asentado en la medular, aunque no goce de los minutos que quisiera. Mucho ha cambiado esta UDL con el paso del tiempo, salvo sus números, los que le delatan y los que le pueden, incluso, condenar.

«No estamos cerca de como quiero que juegue la UD Logroñés», decía Carlos Pouso tras golear al Athletic. Un lamento repetido con el paso de los partidos mientras estuvo en el banquillo. «El equipo todavía tiene mucho que dar de sí», afirmaba tras empatar en Lasesarre. La misma historia contada con palabras diferentes.

Ahora el discurso lo pronuncia Rafa Berges. «No podemos permitirnos el lujo de perder más puntos», advertía el viernes. «Es el momento de dar un paso al frente y ser valientes», arengaba a sus hombres en vísperas de visitar Lezama. «Estamos para pegar un puñetazo encima de la mesa», aseveraba horas antes de perder en Socuéllamos. Y muchas más frases con similar contenido.

El Barakaldo es el primer invitado de una serie de partidos en Las Gaunas que conllevan tres comparecencias en cuatro semanas. «Primero, el Barakaldo, que no es fácil», decía Berges sin prestar mayor atención a las visitas de Arenas y Albacete. Este Barakaldo no es el del año pasado, el que perdió la primera plaza en el último partido. Ha mutado hasta tal punto que ha convertido a su línea defensiva en su mayor arma ofensiva, con trece goles. La estrategia es una de sus fortalezas, aunque en Las Gaunas no estará uno de sus máximos exponentes, Xabi Etxebarria, sancionado. Un alivio tanto en ataque como en defensa, pues el conjunto vizcaíno también trabaja muy bien el balón parado cuando le toca defender su marco. Los cambios conllevan en ocasiones despistes. Hoy es un buen día.

De hecho hoy debería ser un buen día para todo. Rafa Berges anda pendiente de sus hombres. La semana arrancó con las dudas sobre el físico de Titi y concluye sin saber cuánto tiempo estará lejos de la competición. El quirófano le espera. Un contratiempo importante por la calidad del jugador y por lo inesperado. Álvaro Traver, otra cara nueva, esta llamado a ocupar su plaza. El mismo Traver que ha dejado muy claro que no es delantero, ni siquiera segunda punta, sino jugador de banda.

Resuelto este enigma, Berges confía en su guardia pretoriana, la que le puede hacer salir victorioso de la batalla o morir sobre la arena. Laterales habituales, Ferrone y Paredes, y centro de la defensa de continuidad, con Caneda y Amelibia, aunque haya probado con Pazó en los últimos días. Resulta complicado pensar que quitará a Amelibia, autor de los dos últimos goles. César Caneda es incuestionable.

Problemas de creación

El problema está en la creación. Antxon Muneta no aguanta noventa minutos. El jueves se retiró con molestias en su pierna izquierda. Ayer se entrenó con normalidad. Hace siete días cambió por completo a la UD Logroñés con su fútbol sencillo e inteligente. Su presencia o ausencia alimenta las dudas de jugar con uno o dos pivotes. César Remón y Adrián León o sólo uno de ellos. Con Sergio Reguilón en la banda izquierda y sin Muneta, Berges necesitaría de la capacidad de jugar y hacer jugar de Pablo Espina. Vital para este equipo. Carles Salvador podría ser el cuatro hombre de esa línea si la UDL juega con un único pivote ¿Y si juega Muneta, lo hará desde el inicio o desde el banquillo? La gran duda. Berges sabe que erró al usar el doble pivote ante el Zamudio, pero la medular del rival de hoy es muy diferente a la de aquel día. En punta estará Marcos André. Juanfran está recuperado del golpe que sufrió en su rodilla derecha, pero el brasileño aporta mucho.

Con estos mimbres, Rafa Berges ha trazado su plan. No lo dice, pero bien pudiera pasar por atacar los flancos del Barakaldo en busca de la espalda de dos laterales, en especial Aythami, que gusta de subir la banda y llegar al segundo palo a rematar. Cuatro goles en su cuenta. Jaime Paredes deberá estar muy atento para abortar sus escaramuzas.

Con la batalla planteada en la medular, donde debe anular la creación de Cerrajería, la llegada al área de Alberto Oca (seis goles), el gol de Ander Vitoria (siete aciertos) y la profundidad de Dani Martín, la UD Logroñes deberá abonar los espacios entre líneas, a la espalda de Jon Iru en el círculo central, y de los cuatro defensas para acabar con la oposición del Barakaldo. Si es así, la UDL habrá dado, por fin, un golpe encima de la mesa. El primero, pero necesitará muchos más.