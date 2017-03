Thaylor acusa a un jugador del Saguntino de insultos racistas

«Puto negro, negro de mierda, yo soy más que tú.». Eso es lo que escuchó Thaylor Lubanzadio, exjugador de la UD Logroñés y que milita en el Real Unión. Quien pronunció esas palabras fue un jugador del Atlético Saguntino, durante el partido de Copa Federación de este miércoles, según explicó el vizcaíno en el programa El Larguero, de la cadena SER.

«Un jugador del Atlético Saguntino se dirigió a mí con insultos. Me quedé sorprendido porque no me lo creía. Se volvió loco de repente. Vino hacia mí y me llamó puto negro, negro de mierda, yo soy más que tú. Me quedé alucinado», comentaba el jugador del Real Unión. Fue el primer episodio. El segundo se produjo cuando concluyó el encuentro. «Acabó el partido y vino a darme la mano como si no hubiera pasado nada. Yo le negué el saludo. El entrenador del Saguntino me dijo que le perdonase, que tenía las pulsaciones altas y que era normal. Yo le contesté que no podía justificar eso porque las pulsaciones estuvieran altas o porque él estuviera caliente», indicó.

Una vez superados estos dos episodios sobre el césped, el jugador vasco vivió el tercero, ya en el túnel de vestuarios. «Hablé al asistente y al árbitro y les dije que ellos lo había oído todo y que tenían que expulsarlo. El línea se dirigió a mí y me dijo que me marchase», dijo.

Ese comportamiento puede acarrerar serias consecuencias para el Thaylor una vez que se ha conocido lo que el colegiado del encuentro, Artiz Gómez Luque, reflejó en el acta. «...Lubanzadio Aldama se ha dirigido al asistente número 1 señalándole con su dedo índice a escasos centímetros de la cara, empujándole y recriminándole un lance que ha ocurrido durante el partido. En ese momento las fuerzas de seguridad han sujetado al jugador».

Thaylor no ocultaba que se marchó del Stadium Gal «frustrado» porque los insultos de este tipo, racistas, le duelen «mucho». «No los puedo aguantar», añadió. Tampoco escondió sus lágrimas. «Cuando no sabes cómo sacar la impotencia y la rabia que llevas dentro, las sacas con lágrimas», añadió.

Dentro de unos días, el Real Unión visitará el campo del Atlético Saguntino. Thaylor no desveló qué jugador le insultó en Irún. «No sabría decir su nombre, pero tengo grabada su cara. Espero coger su nombre y tomar medidas. Creo que es lo que debo hacer», apuntó antes de recalcar que, en este caso, los insultos racistas llegan de la boca de «un compañero de profesión» que, además, juega con un futbolista negro en el Saguntino.

Desde la UDL se ha mostrado un apoyo total al jugador vasco ante «la lacra del racismo». «Esto no debería suceder en un campo de fútbol. #noalracismo», decía Juanjo Guerreros, vicepresidente.