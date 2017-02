«Vamos a conseguir triunfos fuera de casa en lo que resta de temporada»

Jon Ander Amelibia ha jugado en varias posiciones a lo largo de la temporada, en el medio campo, y en la defensa, como lateral y en el puesto de central. Tras estar en el banquillo ante Toledo y Socuéllamos, volvió al once titular frente al Zamudio y Athletic, como central pero por la izquierda, y en ambos partidos ha marcado el gol blanquirrojo que ha dado sendos puntos al equipo. Está dulce ante la portería rival.

Dos goles en dos partidos.

Estoy contento por marcar dos tantos seguidos, pero lo que vale de verdad es que el equipo esté bien, como el domingo pasado. Hay que seguir trabajando.

LA FRASE «Me alegra marcar dos goles seguidos, pero lo importante es que el equipo esté bien y puntúe»

Además, han valido dos puntos.

Es importante que el equipo puntúe y que salga cuanto antes de la zona de abajo. Yo creo que cada vez estamos mejor.

Los dos, en jugadas de estrategia ¿Se siente cómodo rematando?

- Solemos subir los dos centrales y los medios. Yo confío en que pueda marcar alguno más, porque voy bien de cabeza. Al final son puntos que hay que seguir sumando para tirar hacia arriba.

¿Cómo los sintió en el campo?

El primero fue a un centro de Muneta desde el córner. Entramos todos al remate y tuve la suerte de que me vino a mí. Y el domingo, más de lo mismo, entré en carrera al centro de Traver, mi marcador no me siguió y pude anotar el cero a uno.

¿Entienden que el punto conseguido en Lezama es bueno?

Para mí fue un punto importante, porque es un campo muy complicado y ante un equipo que juega muy bien al fútbol, que te crea ocasiones. Creo que hicimos un buen partido y les plantamos cara.

¿Cómo lo acogió el equipo?

Al final del partido estábamos todos contentos por el trabajo realizado, porque estuvimos a la altura del partido, presionamos muy bien al contrario y tuvimos ocasiones para marcar.

Pero no se gana fuera.

Es más complicado contra equipos que juegan muy bien en casa. Yo creo que en lo que queda de temporada vamos a conseguir triunfos fuera de casa, sí o sí. Estamos trabajando en ello y creo que saldrán las cosas.

Excepto en Irún y Valdebebas, se encajan goles siempre.

Tenemos que vigilarlo más, porque en cada partido nos meten un gol y tenemos que ir siempre remontando, lo que siempre es muy complicado. Tenemos que estar más fuertes en defensa y las ocasiones que tengamos, aprovecharlas.

Y en jugadas de estrategia.

El gol del domingo fue un poco raro. Sale uno de cada veinte disparos. Pero si que es verdad que tenemos que ser un poco más fuertes para que no nos metan tantos goles a balón parado.

El centro de la defensa está en entredicho. ¿Cómo remediarlo?

Ya se habló de que tenemos que estar más juntos en defensa para que no haya espacios a nuestra espalda, pero hay delanteros que son muy rápidos y nos cuesta.

Habría que subsanar también la falta de llegada. ¿Cómo se aprecia desde atrás?

Es verdad que llegamos poco al área cuando se centra desde las bandas. Yo creo que estamos trabajando en ello y cada vez hay más gente nuestra en el área rival, como el domingo pasado.

El Barakaldo viene a Logroño el domingo. ¿Cómo lo afrontan?

Es un buen equipo que siempre acaba arriba. Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, mirar donde les podemos hacer daño y sumar los tres puntos. Tenemos que ir a ganar y más en casa para que la afición nos anime. El Barakaldo nos lo va a poner muy difícil, pero si el equipo está a la altura de este domingo contra el Athletic, lo vamos s a sacar.

¿Cómo les influye estar en el filo del descenso?

No estamos pensando en eso, sino en que tenemos que sacar esto adelante entre todos. Hemos de mirarnos entre nosotros, que somos el equipo, y tirar hacia adelante.

Aunque su labor es evitarlos, no le importará seguir goleando.

Si se pueden anotar más goles, mejor. Lo primero es defender y si puedo ir arriba a rematar córners o faltas y tengo la opción de marcar, mucho mejor, y si valen tres puntos, más aún.