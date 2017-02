Titi continúa a la espera del resultado de su resonancia

Javier Álvarez, Titi, se sometió este lunes a primera hora de la mañana a una resonancia magnética para intentar conocer el motivo de las molestias que sufre en su rodilla que le han hecho causar baja en el equipo desde el pasado jueves.

El técnico, Rafa Berges, indicó que esa lesión le venía de unos días antes, cuando notó dolor en la zona, pero no fue hasta el jueves que el propio jugador pidió dejar el entrenamiento porque las molestias iban en aumento. El jugador no se entrenó ni el viernes ni el sábado y el domingo se quedó en casa. El lunes pasó por la mutua para que le realizasen la resonancia y ayer se esperaba que se pudiera conocer el estado de esa rodilla. No llegaron las imágenes, por lo que el propio jugador indicaba que hasta hoy o mañana no se podrá saber lo que tiene, aunque la rodilla le sigue doliendo.

Mientras tanto, Titi continúa sin poder entrenarse y esperando que las pruebas que se le han realizado den un resultado bueno, en el sentido de que no sea nada demasiado grave como para tenerle parado muchas más jornadas. Hay que esperar.