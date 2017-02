«Nos está faltando ese 'pelín' de acierto para ganar más partidos»

Rafael Berges recuperó el gesto pausado de sus primeras semanas en el club, tras quince días realmente complicados para él y sus jugadores. El empate de ayer nada tiene que ver con el de la semana pasada, a pesar de que se suma la misma cantidad de puntos, por el momento insuficientes, pero que llega tras ofrecer una imagen algo más positiva que permite despejar, al menos durante siete días, el bosque de fantasmas a la espera de la próxima cita.

-¿Qué valoración hace del encuentro y del reparto de puntos?

-Ha sido un partido disputado que en todo momento ha estado abierto, donde hemos sido capaces de ponernos por delante, pero donde hemos encajado un gol a balón parado. A partir del empate, sobre todo en el segundo tiempo, hemos estado mejor, aunque se han producido todo tipo de situaciones, hasta para haber podido ganar el partido. Hemos dado la cara, y en la segunda parte hemos tratado de tener más el balón, con más control de juego, y nos ha ido mejor. Pero nos ha faltado ese pelín de acierto que nos viene sucediendo y que nos impide ponernos por delante al final y ganar más partidos. Pero me quedo con el buen trabajo que ha hecho la gente. Digo siempre lo mismo, esta secuencia de empatar fuera es importante hacerla buena en casa.

-¿La versión dada por el equipo está más cerca de lo que le gustaría que lo visto en los dos anteriores encuentros?

-No quiero que se tenga la sensación de que cuando me siento ante los medios de comunicación tras los partidos trato de buscar excusas que expliquen nuestra situación. Pero es que este tipo de partidos nada tiene que ver, por muchos motivos, con el del día del Socuéllamos, por ejemplo. Por el terreno de juego, por la climatología, por el rival. Es otra versión del equipo, siendo verdad que el otro día en casa no estuvimos a la altura, teniendo gente de medio campo hacia adelante que la estamos recuperando poco a poco y que nos pueden dar otra serie de opciones. Pero la situación es la que es, y cada partido debemos tirar a contracorriente de todo, pero tenemos bastante más fútbol de lo que en ciertos momentos logramos ofrecer. Pero la presión existe en unos jugadores que se ven peleando por objetivos para los que en principio no estaban preparados. Esto resto, y se producen pérdidas de balones que nos generan problemas. Pero estamos trabajando bien.

-¿Por qué el equipo ha mejorado tanto con la entrada de Muneta y Espina en sustitución de Adrián León y Traver?

-Muneta no estaba para jugar de inicio. Y no hay hecho más honrado por parte de un jugador que el advertir el día anterior que no estaba para jugar de titular. Es un jugador que da pausa, equilibrio, con posesiones más largas, con último pase, y con él sobre el césped el equipo cambiar. Y Espina, tras tres semanas de baja, le cuesta volver, pero la única manera de ir cogiendo dinámica es jugando. Ya los tenemos y ofrecen más posibilidades que la semana anterior.

-¿Este empate pone fin a quince días negativos?

-Tras ganar al Toledo teníamos dos partidos sobre los que habíamos puesto muchas ilusiones. Pero no nos han salido bien, aunque estamos a tiempo de hacer un buen tramo final. Nos falta acierto arriba, y esto nos hace que sumemos de uno en uno en lugar de hacerlo de tres en tres.

-Marcos André en el once titular. Juanfran, después de tres partidos en el once, de nuevo suplente. ¿Quiere decir que ha perdido la confianza en el andaluz?

-Los vamos a necesitar a todos. Juanfran es de los nuestros, necesita el cariño de la gente, tiene el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico. Pero para este partido necesitábamos la velocidad de Marcos André. Ambos han estado bien, y los necesitamos a todos.