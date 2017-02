DIEZ EN DIEZ ¿SUFICIENTE?

Diez en diez partidos. 31 a falta de doce jornadas para que concluya la Liga. ¿Suficiente? No. Con 43 puntos es tentar a la suerte si lo que quieres es seguir en la categoría. Asegura Rafa Berges que al equipo le falta un «pelín» de suerte para ganar un partido. Seguramente, pero carece de otras muchas más virtudes y rebosa defectos que no anula. No es sólo suerte, que también.

La derrota del Mensajero da más valor al punto cosechado en Lezama, pero no siempre te puede librar un tercero. La salvación depende de uno mismo. El de ayer era un encuentro para aprovechar el escenario y el bajón experimentado por el Athletic en las últimas jornadas. Sobre todo porque en los primeros minutos la UDL se adelantó con un gol de Jon Ander Amelibia, que ha rescatado a Berges en los últimos partidos como éste le rescató a él hace ocho días.

Es imposible atacar si no defiendes con seguridad. Y eso le ha pasado, le pasa y le pasará a este equipo porque no se corrige. Cuando jugó a fútbol alumbrado por Muneta, sobre todo, Espina y Reguilón, creó problemas, pero durante muchos minutos fue detrás del balón y tuvo ese pelín de suerte para que los rojiblancos no marcaran algún gol más. Actitudes diferentes. El tanto de Undabarrena es de esos en los que el balón llega a la red cuando casi siempre se va a la grada. Pero fue a la red. Y además remató sin marca en un saque de esquina. Error grave. Uno de los cinco que dejaron con ocasión de gol al Athletic, sin contabilizar el anulado a Córdoba en el tiempo añadido. Muchos errores. Demasiados, aunque Muneta, Espina, en dos ocasiones, y Juanfran tuvieron la opción de adelantar a la UDL en el segundo periodo.

Lo que una vez más se demuestra es que punto a punto no se llega a ningún lado, ni aunque cierres la temporada sin perder. La diferencia está en la victoria y para alcanzarla o juegas bien al fútbol, o no cometes errores y cierras tu portería o tienes fortuna en todos los aspectos, incluido el remate. Mejor no confiar ni en terceros ni en la diosa fortuna, que por cierto, ya sonrió en el 2014.