«Es el momento idóneo para dar un paso al frente y ser valientes»

Rafa Berges afronta con cierto optimismo este compromiso ante el filial rojiblanco. Espera que sus hombres den todo sobre el césped y que lo trabajado durante esta y otras semanas dé el fruto esperado. Será la mejor noticia.

- ¿Cómo afrontan el partido?

- Con la ilusión de poder sumar los tres puntos. Está claro que atravesamos una situación que no nos gustaría haber vivido, pero la realidad es la que es y hay que afrontarla con valentía, con convicción y con la máxima fuerza para poder superar a este rival que es un buen equipo.

LAS FRASES Once «Soy de mantener una idea y, después, el que esté en mejor forma que la desarrolle y la manifieste» Lezama «En principio, tenemos que ir a por los tres puntos, sí o sí. Nuestra intención tiene que ser la de ganar» Campos «Estamos en un punto en que lo único importante es la victoria, y ya da igual dónde juegues»

- ¿Entienden que se juegan la vida en este partido?

- Futbolísticamente, para nosotros es un partido muy importante. Necesitamos reivindicarnos cuanto antes, quitarnos el mal sabor de boca de los dos últimos encuentros y darle una alegría a nuestra gente. Somos conscientes de que las cosas no nos han ido como hubiéramos deseado y esperado y tenemos que asumir la responsabilidad de que no hemos estado a la altura de las exigencias. La idea es dar le la vuelta a esta situación rápido. Para eso trabajamos.

- El del domingo fue tal vez el peor partido de la UD Logroñés. Se vio un equipo sin alma.

- No tengo esa sensación. Nos faltaron cosas, pero un equipo sin alma no es ésa la sensación que me dio. El resultado contra el último clasificado deja las puertas abiertas a este tipo de situaciones. Tenemos que aceptar cualquier crítica al respecto, debemos asumirlas porque sabemos en qué club estamos y que las exigencias a priori, cuando comenzó el año, eran otras. Hay que aceptarlas con resignación, pero hay que revelarse ante eso, poner más trabajo, más fuerza, más intensidad, más convencimiento. Tenemos que ir a buscar los tres puntos en Bilbao, sí o sí.

- Tras los dos encuentros pasados ¿Habrá cambios en el equipo?

- Vamos a ver como estamos mañana sábado. En principio, alguna situación sí que variará, pero lo veremos mañana [por hoy] con más detenimiento.

- ¿Obligado por las lesiones o por convicción de que hay que cambiar algo?

- Un poco por todo. Pero yo no soy partidario de pegar muchos bandazos. Soy de mantener una idea y después, la gente que esté en mejor forma, que la desarrolle y la manifieste. Ahora mismo necesitamos poder reivindicarnos fuera de casa para que todo el mundo tenga la sensación de que después del Toledo podíamos haber hecho más. Los dos últimos partidos han sido complicados y no existe esa sensación mental que podíamos tener al acabar el partido del Toledo. Son circunstancias del fútbol. Hay que mejorar y ponerse las pilas.

- ¿Se siente cuestionado?

- No tengo ninguna sensación de ello ni nadie me ha comentado nada al respecto. Pero eso es lo que menos importa. En este momento lo único que me importa es que el equipo sume los tres puntos y nada más.

- ¿No es el momento clave para dar un paso al frente y demostrar valentía?

- Es el momento idóneo. Las circunstancias hacen que hay que revolverse ante una situación adversa. Estar atenazados poco nos va a ayudar. En estas circunstancias necesitas que te favorezcan las cosas, las circunstancias. Hasta el momento no ha pasado. Por una cosa u otra, nos ha tocado remar contra corriente y eso es complicado.

- ¿Qué opina del rival?

- Es un equipo que juega con desparpajo, con buen nivel y gente joven. Tiene sus cosas positivas, pero nosotros confiamos en nuestro trabajo. Les podemos hacer daño y vamos a ver si nos salen las cosas.

- ¿Sería bueno un empate en Lezama?

- En principio, tenemos que ir a por los tres puntos sí o sí. Muchas veces, ante el devenir de los partidos puede ser distinto el objetivo, pero nuestra intención tiene que ser la de ir a ganar.

- ¿Les da vértigo mirar hacia abajo en la tabla?

- A mí lo que me preocupa es que la gente no dé el cien por cien de lo que tiene por diferentes circunstancias. Esa falta de confianza por los resultados hace que suceda. Los jugadores son trabajadores como cualquier otro, aunque tenga una función diferente. Cuando a un grupo no le salen las cosas, necesita que le salgan para poder reivindicarse, ir a gusto y rendir a tope.

- ¿Puede dar la sensación de que ahora mismo el equipo está mejor fuera que en casa?

- No debería ser así. Tenemos un equipo con características para ser un equipo bastante mejor en casa de lo que hemos sido fuera. Nos han tocado campos como los de Socuéllamos, Guernica, Lejona, que no son lugares que se adapten a las características de nuestros jugadores, pero ahora estamos en un punto en que lo importante es la victoria y ya da igual donde juegues.