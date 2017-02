Continuidad en Lezama

Apenas se movió unos metros la plantilla de la UD Logroñés en las instalaciones del Mundial'82 para dejar entrever las intenciones de Rafa Berges ante el partido del próximo domingo en Lezama (12.00 horas). Es el primer ensayo general, pero es un entrenamiento orientativo y todo apunta a que el técnico cordobés confiará en el once que empató ante el Zamudio, con la salvedad de incluir a Sergio Reguilón en la banda izquierda.

Los futbolistas disfrutaron ayer de la hierba natural, más pesada y rápida que la artificial, por lo que algunos jugadores tuvieron problemas para mantener la verticalidad. No jugaron a campo completo, sino acotado, si bien Berges buscó en el funcionamiento de sus hombres una presión alta, en busca del robo del balón, aunque no se vieron muchos goles. Lo que sí se apreció es continuidad.

El técnico mezcló a sus hombres, pero trabajó por líneas. El gol que Jon Ander Amelibia marcó el domingo y que impidió la derrota parece abrirle las puertas de la titularidad por segundo fin de semana consecutivo en un centro de la defensa clásico, con César Caneda como eje indiscutible, y con Luca Ferrone asentado en la banda derecha y Jaime Paredes en la izquierda. Miguel Martínez, con el que conversó el miércoles, permanece en la portería blanquirroja.

También apuesta por dar minutos Berges al doble pivote compuesto por Adrián León y César Remón. El segundo es una apuesta segura y necesita estar sobre el campo para ir mejorando; el primero atraviesa por su peor momento desde que llegó a la UD Logroñés y dista de ser ese jugador que marcaba las diferencias. Rafa Berges confía en él. La semana pasada trabajó el técnico con Carles Salvador, pero en el último instante se decantó por el doble pivote en vez de dejar a Remón sólo en esa parcela.

Posiblemente lo que más llama la atención del entrenamiento de ayer es ver a Antxon Muneta fuera de la línea de tres medias puntas. El vizcaíno ha sido de los jugadores más brillantes de mente en los últimos partidos y cuando juega, el equipo también lo hace. Formó con Titi por la derecha, Reguilón por la izquierda y Traver más centrado. Los tres por detrás de Juanfran Guarnido, que sigue acumulando puntos en busca de su primer gol con la UD Logroñés.

Un primer dibujo. Fuera de él, amén de Muneta, queda Pablo Espina, que el miércoles reconocía que le molestas su rodilla izquierda al golpear el balón. Ayer dio muestras de estar totalmente recuperado sobre un terreno pesado. Además, es de esos medias puntas que cuando juega de cara hace el fútbol sencillo y dinámico y aporta movimientos en largo que no se ven en otros compañeros. De momento, parece que tendrá que esperar su oportunidad, si bien Rafa Berges podrá dar más pistas esta mañana, en la rueda de prensa habitual previa a los partidos. Por otra parte, lo que se vio ayer no es definitivo, pero el cordobés no hizo cambios en la sesión.