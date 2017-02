Fran Pastor y Juanfran Guarnido mantenían una aireada discusión al término del partido. 1-1 frente al Zamudio, frente al colista, que durante muchos minutos fue ganando en Las Gaunas. Los resultados construyen amistades y generan enemistades. Lo tapan absolutamente todo. Los discursos que los acompañan no son reales, sino oficiales; los oficiosos se acercan más a lo que el ojo ve, pero se escudan en frases tales como «no lo puedo decir públicamente» o «esto, entre tú y yo».

Rafa Berges está curtido en mil y una batallas, pero el crédito que le otorgó Las Gaunas disminuye. Siendo inteligente como es, debe agitar el árbol para que la fruta madura caiga y evite que la cosecha acabe por los suelos. Dicho de otra forma, en este equipo hay jugadores comprometidos y otros a los que les importa poco o nada su futuro si por su actitud nos guiamos. Pasan del tema. Les da igual. Cada cual tendrá sus razones, pero por encima de todos está la UD Logroñés. Ni jugadores, ni entrenadores, ni directos, ni nadie. Y eso, alguien se lo tiene que decir a todos ellos claramente y mirándoles a los ojos.

Este fin de semana he visto un partido de alevines que tuvo mucho más ritmo que el que protagonizó ayer la UDL, que escenificó un encuentro propio de pretemporada o de final de campaña, cuando esperas plácidamente que llegue el 'play off', das descanso a determinados jugadores y, además, no quieres lesiones. El problema es que esa no es la realidad, sino el sueño. Imposible, por cierto. Este partido se resume con una palabra: vergonzoso, por comportamiento y por resultado. Podían ser más los adjetivos.

Hay futbolistas en este equipo que juegan por inercia, pero que no aportan nada mientras otros se desesperan en el banquillo. Quizá la UDL se mantenga por deméritos del resto, quizá no. Quizá sea necesario que dentro del vestuario alguien levante la voz. Quizá, no. Es necesario. El camino es erróneo. Queda dejar al equipo en la categoría y comenzar una nueva vida por caminos separados porque esta semana es más importante para la entidad que el partido de ayer.