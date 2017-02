«El que sienta esto un poco, estará preocupado»

Ayer no cabían términos medios para analizar el mal partido del conjunto blanquirrojo. Rafael Berges siente que las cosas no van como él quería y así lo hizo saber ayer. No está contento con el juego del equipo, con su definición y su defensa. Finalizaba indicando que el que decide en las alienaciones y el juego es él y que se pone el primero en la fila a la hora de los reproches.

¿Preocupado?

El que sienta un poco esto tiene que estar preocupado. Estamos al límite. Hoy era un día complicado y han aparecido los nervios. Hemos estado por momentos desquiciados y nos ha costado.

¿Por qué está teniendo tantos problemas el equipo a la hora de jugar?

Porque los resultados y la clasificación no son los que se esperaba al principio de la temporada. Esta situación afecta. Nos ha costado mucho llevar el balón y hemos sufrido a la contra. No trabajamos bien con el balón en los pies. Estamos jugando por debajo del nivel que tiene este equipo.

Parece que hasta que ha recibido el gol, el equipo no ha reaccionado...

Hemos intentado jugar por dentro, pero nos ha faltado llegada y no hemos estado frescos con el balón. Sabíamos que la situación y el ambiente nos iban a exigir. Ahora lo que tenemos que hacer es mentalizarnos de que vamos a sacar esto adelante.

¿Está satisfecho con el rendimiento de Juanfran en la punta del ataque?

No me gusta personalizar sobre un jugador, pero Juanfran está sufriendo el haber estado cuatro meses inactivo. Pero no sólo él ha estado así. Titi, Remón, Traver, etc. llevan tiempo sin competir y se están poniendo en forma jugando. Juanfran va a ir a más. Si queremos ayudar al equipo también hay que ayudarle a él. Yo soy el que lo pone y el máximo responsable. Me pongo el primero en la fila, no me voy a esconder ni un segundo.

¿Cómo se puede revertir el bloqueo mental del equipo?

Trabajando. Esta situación llega porque las cosas no funcionan. Hay cierta blandura defensiva, por lo que vemos en casa. Necesitamos reaccionar para sacar esto adelante y para eso hemos de tener más confianza.