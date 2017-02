Escasa asistencia y enfado generalizado

No era el de ayer día para muchos festejos. Termómetros caídos, como el juego blanquirrojo, no ayudaban a que el público se diera cita en Las Gaunas, cuya grada se mostró fría como el tiempo. El escaso interés que despierta ahora mismo el juego riojano se ve mermado por las condiciones climatológicas. Los 2.308 espectadores que acudieron a la cita, unos auténticos aficionados al fútbol, ya no esperan demasiado.

Al final del primer tiempo ya se escucharon protestas desde la grada, que arreciaron cuando el juego blanquirrojo fue perdiendo cada vez más soltura. Hubo respeto para con el error de Miguel en el gol del Zamudio, pero después, ante la errática actuación de los blanqujirrojos se oyeron muchos pitos. Compaginaron con ánimos y algunos cánticos de reproche hacia los futbolistas. Todo fruto de los resultados, que no son los esperados, al igual que los silbidos al final del compromiso y la discusión entre Pastor y Juanfran a pie de campo.