LA CRISIS ESTALLA EN LA UDL

No va más. La UD Logroñés tocó fondo ayer en el partido ante el Zamudio. La crisis se hace cada día más evidente y la reacción se hace especialmente necesaria si no se quiere experimentar en cualquier momento la sensación de estar en puestos de descenso, del que sólo separa un punto en la actualidad.

1 ZAMUDIO UD Logroñés: Miguel; Ferrone, Caneda, Amelibia, Paredes; Remón, Adrian León; Titi (Pastor, m. 83), Muneta, Traver (Marcos, m. 54); Juanfran. SD Zamudio: Barandiaran; Celador, Xabi Franco, Etxaniz, Mikel Garmendia; De Eguino (De Gregorio, m. 80), Lozano (Huidobro, m. 57); Barahona, Urcelay, Uriguen; Julen Iriarte (Larrazabal, m. 39). Goles: 0-1, m. 64. Larrazabal. 1-1, m. 74. Amelibia Árbitro: José Sánchez Aparicio, del comité catalán, con Brian Valencia y Óscar Cubero. Tarjetas amarillas a Paredes (m. 11), Titi (m. 30), por la UD Logroñés, y a Julen Iriarte (m. 19), Urcelay (m. 30), porel Zamudio Incidencias: Las Gaunas registró una entrada de 2.308 espectadores, en una tarde fría, que resulto heladora al final de los noventa minutos.

El conjunto blanquirrojo viene experimentando un deterioro continuo en su juego y ayer jugó con la debacle total en un encuentro en el que no pudo en ningún momento con el colista. Peor fue cuando el árbitro señaló el final del encuentro. La desunión entre los componentes de la plantilla fue notoria. Seis se fueron al centro del campo a agradecer al público su apoyo y los demás se marcharon cabizbajos al vestuario, destacando la discusión que tenía Pastor con Juanfran.

Ayer era un día para que la UD Logroñés se exigiera, se rehiciera de derrotas anteriores y buscara con alegría y decisión el portal del Zamudio, habitual encajador de goles y que ante el conjunto blanquirrojo se ha erigido en algo así como su verdugo. Pero el esquema de juego fue el mismo que fuera de casa, con las misma y débil fórmula defensiva y los mismos errores habituales. Berges volvió a apostar por el doble pivote porque no se fía de una defensa que concede demasiado, sobre todo por el centro, con errores no forzados que no se ajustan a la calidad de sus actores.

La UD Logroñés sigue a la deriva y necesita un cambio radical en nombres y propuesta

Pero es que hacia adelante tampoco funciona la máquina blanquirroja. No hay equilibrio, se pierde la idea en los primeros compases y sólo a base de individualidades, cada vez más restringidas, se llega con algún peligro, pero sin decisión, al portal contrario. La conexión entre las líneas desaparece en cuanto se pierde el primer balón y se sufre la primera ocasión rival. Ayer ocurrió en el minuto dos y en el ocho, tras sendos errores en el centro de la defensa. Si además hay jugadores que están a años luz de su mejor rendimiento, el castigo llega por deméritos propios, más que por la calidad del contrario.

El deterioro en el juego blanquirrojo afecta a todas sus líneas y ayuda, ayer a todo un colista como es el Zamudio, a que el rival se sienta superior, más seguro sobre el césped y capaz de hacer daño con muy poquito. Cierto que el error de Miguel fue clamoroso, pero no lo es menos que el conjunto riojano estaba sumergido en un juego insípido y tan negado que estaba aprovechando el débil Zamudio para hacerse con las riendas del juego.

La falta de confianza que indica Rafael Berges se convierte enseguida en falta de actitud y parece que incluso de ganas. A la que no salen las cosas, parece como si se hubiera terminado todo. Ayer faltó un planteamiento valiente y sobraron una serie de jugadores que en los últimos compases no están aportando prácticamente nada al juego del equipo y que significan ahora mismo una rémora en el rendimiento de los demás que ven que siguen sin contar, a pesar de que el equipo no funciona y que cada vez va a peor.

Sólo el cabezazo de Amelibia

El equipo puso la alerta amarilla con los errores defensivos que dejaron un par de sustos en el portal de Miguel. Hubo unos minutos en que los blanquirrojos se decidieron a buscar el portal de Barandiaran, pero fueron más las ganas, hasta que se acabaron, que una actuación coral de los jugadores.

Los delanteros o no están en su sitio o no se cuenta con ellos a la hora de crear y de llegar, y ese hándicap lo paga demasiado caro la UD Logroñés, que va perdiendo fuelle a medida que avanza el partido.

Después de un primer periodo con dos ocasiones para cada equipo, en el segundo, el Zamudio se fue agrandando al bajar clamorosamente el ritmo en los blanquirrojos.

Llegó el error de Miguel en su intento de driblar al rival y salir con el balón jugado, que dejó el balón para que Larrazabal marcara a placer y pusiera en franquicia los suyos.

Hubo cierta reacción, pero exenta de calidad. Amelibia conectó un buen cabezazo en el único bien lanzado de los doce saques de esquina que hubo favorables a los riojanos. Intentos vanos por volver a llegar con peligro y bronca final blanquirroja, en la grada y en el campo. Y la UD Logroñés, en la UVI.