«La presión es alta, pero esta tarde sólo nos vale vencer»

Carles Salvador es un jugador que ha disputado muchos partidos en los que se le hacía imprescindible a su equipo ganar. Hoy es uno de ellos y el levantino podría estar en el once inicial blanquirrojo buscando ese triunfo que vuelva a poner a la UD Logroñés en una mejor situación que la actual.

«Hoy sólo nos vale ganar. Lo que no sea una victoria se puede considerar como un fracaso. Nos jugamos mucho, porque estamos en una situación delicada. Si ganamos, vamos hacia arriba. Debemos pensar en sacar los puntos en cada partido», comienza hablando sobre el partido de esta tarde ante el Zamudio.

La presión será alta, por lo que se juega el equipo blanquirrojo: «El partido, sobre todo, va a ser complicado. Parece que hay que ganar al último porque sí. La presión recae sobre nosotros, pero lo cierto es que sólo nos vale ganar esta tarde». «Se nos han dado mejor los equipos fuertes, que otros más débiles que han pasado por Las Gaunas, quizás porque nos meten más en nuestro campo y salimos mejor a la contra. Pero ahora da igual el rival, incluso jugar mejor o peor. Lo que importa es ganar, sumar los tres puntos», añadía.

Y adquirir una confianza que hasta ahora no ha tenido el equipo: «Fuera de casa no estamos consiguiendo los resultados esperados. Trabajamos duro, pero si los resultados no llegan, la confianza es menor y se nota».

La afición quiere que los jugadores riojanos ganen esa confianza necesaria para ir hacia arriba. Carles Salvador lo analiza: «No están contentos, sobre todo por los resultados. Estamos peleando en la zona de abajo. El aficionado quiere que salgamos de ahí, que ganemos y que hagamos buen fútbol para estar arriba. Nosotros, también».