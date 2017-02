Pablo Espina, Javi Rey y Sergio García no jugarán contra el Zamudio

Serán cuatro los jugadores de la plantilla blanquirroja con los que no va a poder contar Rafael Berges este fin de semana. Sergio Reguilón, muy mejorado de sus problemas en el dedo gordo de su pie izquierdo, que le tuvo en vilo la semana pasada, no podrá actuar ante el Zamudio, debido a que debe cumplir sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas.

Pero hay tres jugadores más que no van a poder jugar por problemas físicos y que son Pablo Espina, Javi Rey y Sergio García, que se unió esta semana a la nómina de lesionados en el equipo blanquirrojo.

Pablo Espina había venido participando en todos los encuentros hasta el encuentro contra el Socuéllamos. En el calentamiento del partido contra el Toledo hizo un mal giro y el lunes no podía mover la rodilla izquierda. No ha llegado a sufrir un esguince, pero las molestias en el ligamento interno de esa rodilla no le deja trabajar al ritmo de sus compañeros. Esta semana ha lucido un aparatoso vendaje en su rodilla izquierda, pero no ha podido trabajar con sus compañeros ni realizar entrenamientos completos. Cuando hay fútbol, tiene que dejar la sesión.

Javi Rey, el que más tiempo lleva en el dique seco, ya está haciendo carrera continua, pero no puede tocar balón con su pie derecho. No termina de recuperarse de la distensión que sufrió en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha y continúa trabajando en el gimnasio y en solitario para mejorar. Podría volver a las sesiones con sus compañeros a partir de la semana que viene.

Por último, después de varias semanas en las que ha tenido que parar en alguna sesión, Sergio García no ha podido mejorar de una tendinopatía en el tendón de Aquiles de su pie derecho. Durante la semana ha estado tratándose y trabajando en el gimnasio y ayer se le realizó una prueba para conocer el alcance real de la lesión que le tiene en situación precaria.

José Carrillo, que el miércoles trabajó también en el gimnasio por molestias en el cuádriceps de su pierna derecha ya se incorporó ayer, realizando la sesión completa.