La UDL tampoco supera sus obstáculos con Berges

De tierra de nadie a tierra en la que nadie quiere habitar. Al menos, hasta la fecha. Esa es la vida de la UD Logroñés, que intenta fijar su rumbo de la mano de su tercer entrenador, cuyos números son excesivamente discretos y cuya presencia no ha cambiado el horizonte del primer equipo. Con 29 puntos, la UD Logroñés no vive su peor momento clasificatorio, pues ya estuvo en plaza de descenso, pero sí que se puede afirmar que se ha instalado el borde de un abismo que quizá no haya cuantificado. Emparejado con el Socuéllamos, aventaja en dos puntos al Mensajero, que marca la línea entre la permanencia y el descenso.

El histórico de la Liga desvela que el hábitat de la UDL se ubica entre la décima y la decimoquinta plaza. Pensar en una clasificación mejor es una ilusión, aunque en su día fuera octavo en la tabla. Era la primera jornada de Liga y el cuadro de Carlos Pouso dejaba escapar los dos primeros puntos de la temporada, en Las Gaunas y frente al Leioa. De hecho, en la cuarta jornada y después de perder en Toledo, los blanquirrojos vivieron durante una semana en plazas de descenso, aunque en aquel momento no pasaba de ser algo anecdótico.

Con ventajas que oscilaban entre el punto y los cinco puntos sobre la plaza de promoción o plaza de descenso, el momento más tranquilo de este equipo llegó en la décima jornada, son siete puntos de renta sobre la Real Sociedad, que en aquel momento era decimoséptima. Sin embargo, en la vigesimosegunda jornada, los riojanos ya dieron un serio aviso. Acabaron el fin de semana con 26 puntos, empatados con el Socuéllamos, que ocupaba plaza de promoción. Ahora bien, estaba tan cerca la cuarta plaza que no se miraba hacia atrás, sino hacia la cabeza del pelotón.

La explicación es sencilla: irregularidad. No hay continuidad en los resultados. Los riojanos no han encadenado dos victorias a lo largo de la temporada, han ganado únicamente dos partidos lejos de Las Gaunas (Arenas y Castilla) y han pagado y pagan una mala composición de la plantilla, amparada, entre otras decisiones, en un convenio con el Eibar que no ha dado los resultados esperados. Así, a día de hoy, de los cinco jugadores que llegaron cedidos, dos han abandonado la disciplina blanquirroja (Jon Ander Felipe y Thaylor) y de los tres que quedan, Juanfran es el único que jugó el domingo, aunque siendo delantero aún no se ha estrenado en la faceta goleadora.

Carlos Pouso firmó catorce partidos al frente del Logroñés. Anunció que dejaría el club después de perder en Navalcarnero y se despidió en Las Gaunas ante el Mensajero. Dieciséis puntos sumó el técnico vasco en ese periplo. Dejó al equipo en la undécima plaza, con un punto de ventaja sobre Real Sociedad, en promoción, y Amorebieta, en descenso. 1.14 puntos por partido jugado.

Sergio Rodríguez asumió el reto de dirigir la transición del equipo entre el adiós de Carlos Pouso y la llegada del nuevo entrenador. El técnico logroñés firmó una contundente victoria en Valdebebas frente al Castilla (0-4) y el empate (0-0) frente a la Real Sociedad en Las Gaunas. Cuatro puntos en dos partidos.

Rafa Berges debutó en la decimoséptima jornada, en Irún. Empate sin goles. Ha dirigido a la UD Logroñés en ocho ocasiones, con un botín de nueve puntos repartidos en dos victorias, tres empates y tres derrotas. Con el cordobés en el banquillo, las rentas sobre las plazas de promoción y descenso han sido mínimas. La máxima, cuatro puntos; la mínima, 0 puntos sobre la promoción y 2 sobre el descenso.

Berges ha dotado de otro aire al bloque, pero no ha logrado que supere el gran obstáculo que le frena: la inseguridad defensiva. No ha anulado errores como el que el equipo cometió en Majadahonda y que dio la victoria a los locales. Gol repetido hasta la saciedad con el adversario arrancando desde su propio campo sin que nadie se interpusiera en su camino. O el gol que marcó el Fuenlabrada en Las Gaunas y que le dio el empate. Si en Majadahonda marcaron porque la defensa blanquirroja reculó hasta meterse en su área pequeña, ante el Fuenlabrada una salida a destiempo de César Caneda y la ausencia en el lateral de Amelibia propiciaron una triangulación que acabó con gol, con el resto de la zaga totalmente descolocada. Gol con la mano, pero gol. Y quedaba la tercera vía. La aérea.

La UD Logroñés parecía haber cerrado el círculo a errores vividos como en Navalcarnero con ese tanto en propia puerta que Mendi hizo en Guernica y que supuso la derrota de los riojanos. Para nada.

El Socuéllamos hizo bueno su juego más clásico ante el adversario más débil, aunque llegase advertido. Dos goles en acciones de estrategia, sobre todo la primera. Saque de esquina, anticipación en el primer palo y gol. Saque de banda, que supera al lateral derecho y a los dos centrales (Caneda peina el balón hacia su portería) para que Cortell controle el cuero de espaldas a la portería, se gire y supere a Miguel a pensar de la marca (que no lo fue) de Jaime Paredes.