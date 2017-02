«Nuestro problema es la falta de capacidad competitiva en defensa»

El técnico cordobés mostró su frustración al término del partido, en primer lugar, por la derrota, y en segundo término por cómo se produjo, tras dos goles en jugadas a balón parado con errores evidentes en las marcas. Una derrota que mantiene al equipo en la frontera de la zona de peligro.

- ¿Cómo valora que la derrota se produzca por sendos goles en jugadas a balón parado, como ya sucediera, por ejemplo, en Navalcarnero en este mismo curso?

- Mal. Es evidente. Además teniendo en cuenta que esta semana hemos estado especialmente en trabajar esta cuestión. Pero, al final, no hemos sabido contrarrestarlo en el partido y nos ha lastrado esta circunstancia durante toda la segunda parte. Tras el descanso, el encuentro ha cambiado pero al final con las interrupciones y las condiciones en las que estaba el campo no ha podido ser. Todo ha venido dado por esos goles encajados durante la primera parte. Hemos tratado de reaccionar, pero se nos ha ido el partido en continuas interrupciones. Ha habido poco espacio, poco fútbol, muchas interrupciones. Lo típico.

LA FRASE «Sólo podemos mirar a corto plazo y no podemos ir más allá del próximo partido en Las Gaunas»

- ¿Cómo de protagonistas han sido el campo y el viento para propiciar este resultado final?

- No solo para el Logroñés. Éste es un campo muy especial, donde hay que jugar de forma especial y donde además hoy (por ayer) se ha añadido un condición climatológica muy especial. Pero esto son excusas. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, pero hemos encajados dos goles en un córner y en un saque de banda y partir de aquí todo ha sido mucho más difícil para nosotros.

- Salvo el gol, su equipo no ha disparado a puerta. ¿Qué valoración hace de esta circunstancia?

- La diferencia real ha sido un equipo más acostumbrado a las jugadas a balón parado. En cuanto a la generación de fútbol y de oportunidades hemos estado los dos equipos parejos. No ha habido apenas ocasiones y en eso hemos estado igual los dos equipos. Aquí la elaboración de juego no existe. Aquí lo único que se puede hacer es meter balones en el área contraria y el balón parado. Y los equipos que no están acostumbrados a este tipo de juego sufren. Y a pesar de todo, lo hemos intentado pero no hemos podido, sinceramente.

- Se resiste esta temporada ganar dos partidos seguidos. Y el equipo vuelve a verse amenazado por los puestos de descenso. ¿Cómo ve al equipo?

- Estamos en la situación en la que nos encontramos. No hay duda. Y nuestra obligación es ir saliendo de ella poco a poco. Hoy (por ayer) era un partido importante para nosotros, pero se no ha escapado un buen resultado y lo único que podemos hacer es seguir trabajando para ganar la semana que viene.

- Ha puesto sobre el césped a todos los jugadores de ataque que tenía en el banquillo para tratar de empatar el partido. Pero no ha sido suficiente.

- Lo hemos intentado con todo. Hasta con gente que se ha incorporado hace poco. Hemos puesto todo lo que teníamos, pero no ha podido ser. Nuestro problema no está en el ataque, ni de delanteros. Nuestro problema es la falta de capacidad competitiva en defensa. Son esos detalles los que nos están obligando a ir siempre contracorriente y nos está lastrando.

- ¿Y cómo se puede mejorar esta falta de capacidad defensiva?

- Seguir trabajando. La gente está involucrada y comprometida, pero por unas cosas o por otras, por esos errores de concentración, los rivales nos están haciendo mucho daño fuera de casa y eso nos complica mucho la situación. Y fuera de casa, aunque los campos sean diferentes, los puntos valen lo mismo y debemos sacarlos adelante. Nos vamos a Logroño con la rabia contenida de saber que habíamos trabajado para ganar este partido. Pero no ha sido posible. Deberemos hacerlo la semana que viene.

- ¿Está este equipo preparado para jugarse la permanencia?

- Hay que estarlo. No nos queda otra. Pero solo podemos mirar a corto plazo. No podemos ir más allá del próximo partido en Las Gaunas.