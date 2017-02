La UDL sigue pecando

Espero que esta vez, no digan los reporteros que la UDL jugó mejor. Muchas apreciaciones sobre lo que fue el partido, y ninguna crítica a los responsables del desaguisado que domingo a domingo nos brinda esta plantilla y su directiva. Para cuando un ¡¡¡BASTA YA!!! POR PARTE DE LOS COMENTARISTAS Y DE LOS AFICIONADOS. Lo de esta temporada no tiene nombre. Se puede perder; pero con DIGNIDAD, no de la forma que lo hacen partido tras partido.