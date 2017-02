La UDL de Berges afronta su otro gran reto

logroño. Alcanzaba la Liga la décima jornada y la UD Logroñés no conocía la victoria lejos de Las Gaunas. El reto era mayúsculo: ganar como visitante y además en Gobela, el campo del Arenas de Getxo elevado a la categoría de mito por los resultados del equipo local en él. Terreno de reducidas dimensiones, fútbol directo, de raza y pillos. Ganaron los riojanos con un gol de Adrián León a la salida de un saque de esquina. Cómo se gana en un campo que no invita al jogo 'jogo bonito'.

Rafa Berges no afronta su décima jornada, pero sí la octava. El reto es es el mismo que en su momento asumió Carlos Pouso. Ganar lejos de Las Gaunas. Vencer como visitante califica a un equipo, de ser uno más a ser un aspirante. Ya no vale con ganar ante tu afición. Es necesario más. Y la UD Logroñés tiene esa necesidad para alejarse de la zona de peligro. Primero decir adiós a los fantasmas; luego, el tiempo dirá.

«Tengo claro desde el primer día que este partido es especial porque el Socuéllamos tiene un fútbol muy directo en un campo pequeño. Te obliga a jugar de forma muy diferente a como lo puedas hacer en otros recintos. Los puntos valen igual que en otros compromisos, pero este domingo debemos tener capacidad de adaptación y de concentración», decía Rafa Berges el viernes. Ahora bien, no debe caer en el error de Don Quijote y ver gigantes donde había molinos. El Paquito Giménez es un campo peculiar por sus dimensiones, pero no una fortaleza inexpugnable.

Ahora bien, el cordobés sabe de lo que habla. Un despiste te hace hincar la rodilla. Un gol a balón parado, en un rechace, suelto en el área,... cualquier segundo cambia el partido. Luego viene la segunda parte: anular la desventaja. No sirve combinar rápido, ni arrancar el aplauso del respetable, sino ser prácticos. Campos como el Paquito Giménez demanda instinto de asesino deportivo. Llegar al área y ejecutar. Punto. Al autobús con tres puntos más.

El técnico blanquirrojo tiene claro cómo jugar, aunque admite que lo difícil no es imaginarlo, sino llevarlo a cabo. Berges se apoyará en el once que ganó al Toledo hace siete, aunque sin Pablo Espina en el ataque, ya que el asturiano no ha podido superar sus molestias en la rodilla izquierda. Así, es posible que Titi entre en la formación inicial y Berges dé por concluidas las alteraciones en la misma.

Los riojanos causaron una gran sensación defensiva. César Remón aporta una enorme personalidad por delante de la zaga y con las líneas juntas todos mejoran. Caneda, en ocasiones en el eje de las críticas, fue el mismo futbolista que marcaba diferencias en el Mirandés. Son dos ejemplos.

El Socuéllamos únicamente ha perdido dos partidos en su feudo. El más reciente, ante el Bilbao Athletic; el otro fue frente al Sanse, en la primera vuelta. Berges espera un fútbol en largo, de segundas jugadas y rechaces, pero en ataque la UD Logroñés necesita encontrar los huecos por los que romper a su adversario. Con un campo tan pequeño (apenas 60 metros de ancho y 95 de largo), el juego por banda es complicado, aunque no el balón al espacio, sobre todo detrás de la zaga. Berges no desveló cómo hacer daño al Socuéllamos. «Quizá no podamos manejar el balón con tanta calma, pero sí moverlo y aprovechar los espacios. Serán pocos, pero hay que aprovecharlos», adelantaba el preparador.

El entrenador blanquirrojo se lleva un equipo veloz. Otra arma. A los habituales ha añadido a Fran Pastor, que vuelve a la competición después de caer lesionado en Albacete, en la primera vuelta, y Álvaro Traver, que llegó esta misma semana. Dos futbolistas muy rápidos que incluso podrían jugar si Sergio Reguilón sigue con molestias en una uña. La rapidez demanda precisión, pero este equipo tiene ahora muchos más recursos que el 8 de enero, cuando se reanudó la competición.