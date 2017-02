«Estoy en buenas condiciones y para jugar ya»

Lo de Álvaro Traver ha sido un no parar desde que llegó el martes a Logroño. Buscar piso, entrenarse ayer por la mañana, reconocimiento médico por la tarde, firma y presentación como nuevo jugador blanquirrojo. Trabajó durante toda la sesión matinal ejercitándose en el gimnasio y en el verde. Ya en la sede del club, comentó la vicisitudes que le han llevado a venir a la UD Logroñés, algo que pudo haber hecho a comienzos de temporada.

- Dijo en la web del club que estaba en el primer equipo del Levante. ¿Cuesta decir que no a un conjunto de superior categoría para bajar a un Segunda B?

- Para todo jugador es bonito estar en un primer equipo como el Levante y más en Segunda. Pero yo lo que tenía claro es que quería jugar. Soy joven y tengo que aprovecharlo con minutos. Por eso tomé la decisión de salir.

- ¿Cuál era el motivo de no jugar en los últimos dos meses?

- Bajé del primer equipo en pretemporada al filial y empecé jugándolo todo. Llegó el último tramo de la primera vuelta e indiqué en el club que quería salir cedido y el entrenador tomó la decisión de que no jugara, porque era lo mejor para mí y para el equipo.

- ¿Por qué cree que Carlos Pouso le seguía los pasos desde hace ya tiempo?

- Eso sería mejor preguntárselo a él, pero la verdad es que el año pasado hice buena temporada y que se puso en contacto conmigo. Yo estaba a caballo con el primer equipo y conté mucho para Rubí en el Levante. Acabé bien la temporada allí y estaba contento.

El problema del nueve

- Los aficionados esperaban el fichaje de un delantero referente. ¿Por dónde prefiere usted jugar?

- Últimamente he actuado más como extremo, pero mi posición natural es la de segundo punta, donde mejor y más a gusto me siento, o en la punta del ataque.

- ¿Le han hablado de lo mal que lo vienen pasando los delanteros centros en este equipo?

- No me presiono por ello. El equipo va a ir hacia arriba y si puedo ayudar a conseguirlo, mucho mejor.

- Y marcar goles...

- Es lo que quiero. Y cuantos más consiga, mejor.

- En la situación en que se encuentra el equipo, el 'play off' queda un poco lejos...

- No estamos muy lejos de 'play off', pero pienso que hay que ir partido a partido y no preocuparse mucho por ello. Y cuando quede un mes ya se valorarán los resultados. Este fin de semana, ante el Socuéllamos, hay que sacar los tres puntos y tirar para arriba.

- ¿Qué se considera usted. Más físico o más técnico?

- Más técnico, pero también he jugado en la banda porque me considero un jugador rápido y tengo velocidad. Se me aprovechó en esa posición por eso.

- Los jugadores blanquirrojos con los que ha coincidido en el Levante hablan muy bien de usted...

- La verdad es que tanto Luca como Íñigo, incluso Paredes, con quien también coincidí, son buenos compañeros y buenas personas. Consulté con ellos sobre el equipo y la ciudad y me dijeron que estaban muy contentos, que viniera. Ahora me toca a mí intentar ayudar lo máximo posible.

- ¿Por qué se esperó al último día para firmar?

- Había otras propuestas. Tenía que pensar un poco en frío. Pero fui yo quien llamó a mi representante para decirle que me gustaba el Logroñés, que era una opción muy viable y que no había mucho que pensar.

- ¿Llega listo para jugar?

- Llego bien, a lo mejor no en mi tope, pero tengo muchas ganas de que llegue el domingo. Y si el míster quiere contar conmigo, mucho mejor. Estoy para jugar ya y con muchas ganas de ayudar al equipo.