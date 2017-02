Y el nueve no llegó

Concluía Carlos Pouso su primer entrenamiento al frente de la UD Logroñés. Era un caluroso 15 de julio del 2014. Acababa su trabajo sobre el césped y hablaba. «No tengo ninguna prisa por fichar un nueve», aseguraba cuando le preguntaban por el fichaje del delantero centro. En aquella fecha sólo contaba con Juan Carlos Menudo. Luego llegarían otros hombres de área.

Dos años y medio después, este club sigue sin tener prisa por fichar a un nueve goleador, aunque el director deportivo comentase por aquellos días que tener un nueve que «meta muchos goles no te garantiza nada si los demás no acompañan». No le falta razón y jugadores que no son nueves puros han salvado los trastos de este equipo. Menudo y sus doce goles en la primera temporada; Pere Milla y sus 18 dianas, en la segunda; queda por ver si alguien los salvará en la tercera y actual. De momento, otro media punta, como los dos anteriores, llevan la voz cantante. Es Pablo Espina. Seis aciertos.

Fichar a un nuevo goleador que promedie entre 12 y 15 goles por temporada es muy complicado y máxime cuando el cajón del dinero no rebosa cuando se abre. Ese es un gran hándicap para un club serio en el abono mensual, pero escaso en el pago respecto a otras entidades. Sobre todo porque choca de frente con el futbolista que quiere hablar de cifras netas, de dinero de tocar. Pero no es menos cierto que si este equipo ha adolecido de algo en estos tres años ha sido de un nueve goleador, que sumado a lo que ha disfrutado y generado igual hubiera cambiado la historia blanquirroja.

No hay prisa. Ni la habrá ya. La UD Logroñés acabará la temporada amparándose al acierto de Juanfran, que hasta la fecha no se ha estrenado en la faceta goleadora (bien es cierto que se ha perdido muchos partidos), y Marcos André, un chaval de 20 años al que no se le debe cargar con la responsabilidad del gol sí o sí. Espina se tendrá que vestir de rescatador, como ya lo ha hecho Titi o puede hacerlo Álvaro Traver, que responde al perfil de polivalencia, pero que no ha jugado ni un minuto desde el último fin de semana de noviembre. Necesitará tiempo para coger ritmo de competición y precisamente tiempo es lo que no tiene este equipo, que ha convertido su día a día en una urgencia.

Camochu, Carlos Fernández, Álvaro González, Luis Morán, Mendi, Juanfran... Un misterio por resolver. Todos ellos. Muchos minutos y pocos goles. Todo equipo apela a tener en sus filas un buen portero y un buen delantero. Fortaleza en ambas áreas. Contundencia. El pasado viernes incidía Berges en esa carencia, en la de la contundencia.

La UD Logroñés ha tenido buenos porteros, buenas defensas, buenas bandas, excelentes medias puntas, pero no ha tenido un delantero que marcase la diferencia y, curiosamente, siempre ha llegado a última hora. Camochu fue de los últimos fichajes de aquella temporada; Juanfran ha sido el último en llegar en la actual. Si hay un puesto de especialista en el fútbol es el de delantero puro y se paga lo que haga falta por él.

Sus goles dan puntos, éstos victorias y éstas reconocimiento y éxitos. A esta UD Logroñés no le convence este argumento porque apuesta por el fútbol coral, pero esta campaña el coro no esconde las carencias que genera la ausencia del solista.