Álvaro Traver, el último en llegar

logroño. No hubo que esperar a la última hora para fichar. La UD Logroñés daba a conocer ayer por la mañana la contratación del delantero Álvaro Traver, que llega cedido por el Levante hasta el final de la temporada.

SUS DATOS Nombre: Álvaro Traver Navarrete Fecha nacimiento: 01/04/93 Lugar: Algemesí (Valencia) Peso/talla: 75/1.87 Posición: Delantero Trayectoria: Levante divisiones inferiores. Levante juvenil (10/12), Catarroja (12/13, cedido), Reus (12/13, cedido), Atlético Levante (13/17). Primer equipo del Levante: Debutó en partido de Copa del Rey ante el Espanyol, en diciembre de 2015 (1/16 de final).

Se venía hablando desde hace más de dos meses de la necesidad de contratar un referente en el ataque blanquirrojo que viniera a suplir la carencia de gol que han tenido el equipo y sus hombres de área. Se han mantenido contactos con varios jugadores que pueden dar el perfil de delantero centro, de nueve carismático, de hombre gol, que es lo que se ha demostrado que le falta a la UD Logroñés en la actual temporada, y lo que, sin duda, ha dado con la difícil situación en la que todavía se encuentra el equipo.

Álvaro Traver, joven jugador valenciano (nacido en Algemesí y jugador de las diferentes categorías del Levante) ha sido el elegido para fortalecer la zona de arriba hasta el final de la campaña.

Sin embargo, los informes sobre este jugador hablan de un hombre de banda o media punta. No se le reconoce como delantero centro puro, a pesar de sus 187 centímetros de altura, sino como un segundo hombre, un media punta, en el área rival.

Luca Ferrone e Íñigo Zubiri, los dos jugadores blanquirrojos que han coincidido con él en el Atlético Levante el año pasado, no dudan en calificarle de «un buen compañero y un jugador polivalente en el ataque». En ambos casos indican que en el año que estuvieron con él, jugaba más por la banda y como segundo delantero. Ferrone decía que «es muy rápido, potente y habilidoso. Y tiene gol. Cuando juega, da muchas asistencias y también marca goles»

Zubiri, por su parte, indicaba que «es un jugador comprometido. Juega por la banda o por el centro, tiene desborde y buen regate». Sin duda, buenas referencias sobre su forma de desenvolverse sobre el terreno de juego, y ante el marco rival.

Sin embargo, de entrada, cuenta con un hándicap importante, como es el hecho de que lleva sin jugar desde el pasado 26 de noviembre, cuando disputó los últimos diecinueve minutos del partido entre el Villarreal B y el Atlético Levante. Desde entonces no ha contado para su técnico, José Carlos Granero. Dos meses sin jugar harán necesaria una minipretemporada para ponerle en la debida forma para afrontar con consistencia los partidos de la UD Logroñés.

«Quería salir del equipo»

En las primeras declaraciones de Álvaro Traver a la web del club blanquirrojo explica el motivo de su salida del club granota: «Tenía contrato con el primer equipo, pero se me dio la opción de irme cedido. Yo lo que quiero es jugar todo lo posible. Empecé bien en el filial, pero a finales de noviembre quería salir. Diciembre y enero han sido dos meses complicados»

Y en cuanto a su posición sobre el césped asegura que puede moverse «en toda las posiciones del ataque». «Últimamente jugaba más en banda, pero también lo he hecho antes de media punta y como delantero centro. Puedo actuar en cualquier sitio», indicaba.

Ha tardado en fichar. Hasta el último día ha estado su llegada en el aire. Pero el jugador explica cómo se desarrolló su contratación en calidad de cedido: «Carlos Pouso ya me llamó el año pasado, pero tenía contrato en vigor. En diciembre se puso de nuevo en contacto conmigo. Conocía mi situación y la posibilidad de salir cedido. Mostró mucho interés y confianza en mí. Ese ha sido el motivo por el que, tras estar unos días pensando, me he decidido a venir a Logroño».

Es conocedor de la situación en que se encuentra la UD Logroñés y la necesidad de ganar para salir de la zona de peligro en que se halla. Y tiene ganas de asumir sus funciones y de ayudar al equipo: «Sé que el equipo viene de una mala racha, aunque se ganó al Toledo en el último partido. Yo quiero sumar todos los minutos posibles ayudando con goles y asistencias».

Para acabar lanza un mensaje de ilusión a la grada. «Hay que confiar, ser optimistas y positivos. El 'play off' está sólo a cinco puntos», dice el nuevo delantero blanquirrojo.

Traver es joven, cumplirá los 24 años en el mes de abril, y tiene por delante cuatro meses para ayudar al conjunto riojano en la faceta más difícil, la de marcar goles que sirvan para ir sumando los puntos necesarios, primero para salir del pozo y, después, si las cosas mejoran, para pensar en algo más.

Para empezar, hoy celebrará su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.