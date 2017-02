«La victoria nos alegra especialmente porque ha sido en Las Gaunas»

La victoria hacía que el semblante de Rafa Berges fuera más sosegado que en partidos anteriores, en los que el triunfo había pasado de largo. En esta ocasión, el técnico apoyaba a sus hombres por el trabajo realizado y empezaba a pensar ya en el siguiente partido, donde hay que mantener el ritmo y, si es posible, volver a sumar los tres puntos.

Por fin, el trabajo da sus frutos.

Venimos repitiendo que nos lo merecemos. Hemos hecho un trabajo bueno, como en los anteriores días. Y especialmente nos alegramos porque ha sido en nuestra casa, ante nuestra gente. El equipo tiene trabajo, tiene esfuerzo y por unas circunstancias o por otras no estamos en la posición que merecemos. Queda mucho y vamos a luchar por intentar estar lo más arriba posible. Hay que valorar muchísimo el trabajo de la gente. Nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos de toda la Segunda B. No nos han creado peligro. Hemos trabajado y espero que este triunfo nos dé confianza y alas para trabajar bien fuera de casa, que es donde hemos de mejorar.

La inclusión de Titi ha sido un revulsivo.

Ellos han cambiado la forma de jugar en el segundo tiempo, con tres centrales y dos carriles y la forma de hacerles daño era por fuera. Aún le falta un poco, porque tiene que adaptarse. El esfuerzo y el trabajo de Titi y el de todo el mundo han dado el triunfo. Hoy hemos sido un equipo competitivo y me voy contento por los jugadores, porque los veo trabajar día a día y pienso que ahí es donde está el secreto. Ahora hay que competir fuera de casa, que es donde tenemos que sacar los puntos que necesitamos.

Y se ha llegado con peligro ante un rival muy rocoso.

El Toledo es un rival serio. Ha sido un partido competido, trabajado y al final hemos tenido ese acierto necesario para ganar. Creo que por insistencia y número de ocasiones hemos merecido el resultado obtenido.

Se ha trabajado mucho sobre el juego del rival.

Es un aspecto que tenemos que seguir mejorando. En casa, en tres partidos llevamos siete de nueve puntos, y fuera es donde tenemos que mejorar la media. Tenemos que ser más compactos, más prácticos y más competitivos. Fuera de casa no hemos tenido la fortuna de ponernos por delante, siempre hemos tenido que remontar. Hemos perdido dos partidos con un gol en propia puerta y, la semana pasada, en un partido que merecimos ganar. Tenemos que ser competitivos en casa y fuera y que la gente coja confianza. Que el equipo y al afición estén unidos, porque la situación no es fácil. Ya dije cuando llegué que no iba a ser fácil salir en pocas jornadas.

¿Es bueno mentalmente dejar por unos días de mirar hacia abajo?

Tengo centrarme en la mejora del equipo. Detrás hay una clasificación, que es importante, pero este equipo tiene que arrancar, si trabaja en esta dinámica. Estoy contento, vamos a disfrutar hoy de la victoria, y mañana centrarnos en el trabajo y en ir a buscar los tres puntos del próximo partido.