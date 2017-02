TITI HIZO BUENO EL TRABAJO DEL EQUIPO

Ayer importaba, sobre todo, la victoria, los tres puntos. Pero si se consiguen dando sensación de equipo, luchando de principio a fin ante un equipo rocoso, bien situado, y muy difícil de batir, sabe mucho mejor.

MIGUEL FERRONE CANEDA PAZÓ PAREDES REMÓN ADRIÁN LEÓN MUNETA REGUILÓN JUANFRAN ESPINA TITI MARCOS SALVADOR

La UD Logroñés hizo ayer un buen partido, apoyándose en lo que es el trabajo de equipo, sin dejar huecos, jugando con intensidad, y, esta vez, también, con la contundencia necesaria para evitar cualquier susto por parte de un Toledo que mostró calidad en defensa pero que ayer no pudo hacer daño a un conjunto blanquirrojo que incluso mereció más.

No tuvo mucho trabajo, pero se mostró seguro y sereno a la hora de jugar los balones que le cedían los defensas. Lo poco que le llegó, lo resolvió sin problemas.

Bien en el trabajo defensivo, se incorporó al ataque siempre que pudo, haciendo que el carril derecho también tuviera un hombre para generar peligro. Se encontró cómodo con la entrada de Titi.

Excelente actuación del central blanquirrojo. Ayer se mostró seguro, mantuvo a raya a los delanteros rivales y dejo plasmada su calidad en todo momento. Su mejor partido como blanquirrojo, sin duda.

Mantuvo también un gran nivel en esta ocasión, no dando opción a los contrarios. Estar arropado por delante hace mejores a los centrales blanquirrojos.

Bien en su labor en el lateral izquierdo y entendiéndose con Reguilón. Suyo fue el espectacular pase en diagonal que dio con el gol del Titi.

Se muestra como el jefe necesario en el centro del campo blanquirrojo. Corta, crea y, sobre todo, está siempre atento al juego del contrario. Al final notó el cansancio, pero mantuvo el orden en la parcela evitando la posibilidad de resurgir del Toledo.

Enorme desgaste el del cántabro, prácticamente inexpugnable en el centro del campo y ayudando a salir hacia el portal contrario. En una de sus mejores versiones, estuvo bien cortando y robando balones.

Hasta que fue sustituido, excelente en su labor de contención y de jugar el balón a la hora de atacar, con libertad para moverse por el campo. Buen control, buenos pases y sobre todo pelea hasta el desgaste total.

Siempre atento a la llegada del balón, desbordando por la banda izquierda en ocasiones y buscando siempre a sus compañeros. Mejoró en el segundo tiempo en ataque cuando el Toledo jugó con el lateral más adelantado.

Lucha, pelea, pero no termina de encontrarse con el balón. No tuvo ocasiones y no alcanzó los balones que podían llegarle en las contras del equipo. Fue el primer defensa en el campo del Toledo.

Trabajó a fondo, como es habitual en él, pero sin fortuna a la hora de hacerse con el balón y buscar la portería rival. Disparó raso en el primer tiempo, pero Echaide rechazó en el suelo su lanzamiento.

El revulsivo, un hombre clave en la victoria de ayer. Tuvo en jaque a los defensas rivales, superó por su banda a su marcador y consiguió el gol de la victoria. No se le puede pedir más en el primer partido de su regreso.

Inyectó rapidez en las contras del conjunto blanquirrojo y mantuvo a los centrales toledanos pendientes de él. Sigue en buen tono y ganándose el puesto.

Salió en los minutos finales en sustitución de Antxon Muneta para intentar mantener el balón y hacer raya en el centro del campo. Buena labor la suya.