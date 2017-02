Revolución Titi

Logroño. La llegada de savia nueva a la UD Logroñés ha dado como resultado el primer triunfo del año, ante un potente rival como es el Toledo, segundo del grupo hasta ayer mismo, y la sensación de que el equipo ha ganado en presencia, en confianza y en solidez en el juego, para conseguir la victoria que tanto estaba costando que llegara.

1 UD LOGROÑÉS

0 TOLEDO UD Logroñés: Miguel; Luca Ferrone, Caneda, Pazó, Paredes; Muneta (Carles Salvador, m. 81), Remón, Adrián León, Reguilón; Juanfran (Marcos, m. 68) y Pablo Espina (Titi, m. 57). Toledo: Alcolea; Expòsito, Echaide, Adrián, Toni Sánchez; Barranco, De Lerma; Pablo González (Jordán, m. 71), Roberto (Dani Pérez, m. 46), Canario (Owusu, m. 71); Lolo Pla. Goles: 1-0, m. 71. Titi Árbitro: Daniel Palencia, del comité vasco, con Javier Merino y Josué Villaquirán en las bandas. Tarjeta amarilla a Adrián León, Reguilón, Remón, por la UD Logroñés, y a De Lerma, Barranco, Echaide, por el Toledo. Amonestó al técnico blanquirrojo Rafa Berges (m. 75). Incidencias: Las Gaunas registró una entrada de 2.202 espectadores, en una mañana soleda, pero muy fría.

La presencia de Remón en el medio centro blanquirrojo es un plus de seguridad para el balance defensivo. Ayer se pudo apreciar la consistencia que da su figura en esa zona, donde ayuda a que los centrales estén más protegidos de las llegadas del rival y mejora la salida del balón. El apoyo de Adrián León es también decisivo para que se haga raya en esa zona donde tanto peligro se le ha creado al conjunto riojano hasta ahora.

Y con el regreso de Titi, coreado ayer en Las Gaunas antes y después del partido, se ha dotado al juego blanquirrojo de un añadido de rapidez, desborde, peligro por la banda derecha y precisión en la llegada. Ayer salió cuando el Toledo situó la defensa con tres centrales y dos carrileros y fue la sentencia de muerte del equipo de Onésimo Sánchez, que dejó al asturiano la posibilidad de desplegar todo su arsenal de juego. Titi revolucionó el partido, se convirtió en el ejecutor del Toledo y en el autor de un precioso gol que dio los tres puntos a los locales.

Con esos dos toques, la UD Logroñés se presenta mucho más cohesionada y ganando muchos enteros a la hora de pelear por la victoria. Se han visto las carencias y se han traído jugadores para resolverlas en positivo. Y aún falta algún hombre más para completar lo que debe ser la remontada en el juego y en los resultados de la UD Logroñés.

Ante el Toledo, el conjunto blanquirrojo llevó la iniciativa, aseguró la zona defensiva, cerró huecos y, a partir de ahí, buscó el área de un rival rocoso, muy seguro también en la parcela, que no dio opción tampoco a que se moviera el marcador, sobre todo en el primer tiempo.

Los riojanos proponían fútbol, buscando salir con el balón jugado por dentro o por fuera. Con Ferrone en el lateral derecho, también se intentaba llegar por esa banda. Muneta, con libertad de movimientos, buscaba el esférico en el centro del campo para ir abriendo el campo. Sin embargo, el Toledo, con una defensa de cuatro adelantada y dos medios centros muy metidos, tampoco daba opciones. Aun así, Ferrone tuvo una ocasión tras tocar Espina en el minuto 19 y Espina, minutos después, chutó con todo, pero Echaide rechazó en el suelo. Sólo dos ocasiones, pero cambio total en el juego blanquirrojo, que daba sensación de seguridad y de que, en cualquier momento, podía dar fruto el trabajo realizado.

Titi, el gol del reencuentro

El Toledo cambió su esquema en el segundo tiempo, con tres centrales dos por delante y dos carrileros. Rafa Berges lo vio rápido y mandó salir a Titi. La UD Logroñés empezó a buscar el portal de Alcolea por las bandas, aprovechando que los laterales se iban hacia arriba.

La revolución Titi iba a dar pronto sus frutos. El asturiano se pegó a su banda para empezar la jugada y salía hacia adentro en velocidad. Los compañeros vieron sus desmarques y el peligro que llevaban. Al poco dio un balón de gol desde la banda, al que no llegaron Juanfran ni Reguilón. Poco después le llegaba en carrera un buen pase vertical de Juanfran y Alcolea rechazaba el balón.

Pero en el minuto 71, el asturiano iba a ser decisivo. Paredes lanzaba una diagonal, el balón pasaba junto a Marcos, que sólo amagaba sin tocarlo, y Titi, superando en carrera a su par, dejaba su sello batiendo irremisiblemente a Alcolea y zanjando el partido.

En anteriores ocasiones, el temor se apoderaba de los blanquirrojos a partir de ahí. En esta ocasión, apoyados en un control total al borde del área, no sólo se mantuvo el gol de ventaja, sino que incluso se dio un recital de tranquilidad a la hora de sacar el balón. Ya no había esquemas, el control del esférico iba de un lado a otro, pero el peligro no acechó el portal blanquirrojo hasta la última jugada del partido. Salvador sacó el balón lanzado desde la esquina, que iba a rematar Alcolea llegado desde su portería en un último intento por empatar el partido.

La UD Logroñés se reencontró con el triunfo ante un rival dificilísimo, lo que le da mayor relevancia y hace que se eleve la autoestima de los blanquirrojos en una jornada en la que la victoria más que una necesidad era una obligación. Se sacó el examen con nota.