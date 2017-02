«Cuando teníamos la iniciativa, la UDL ha marcado a la contra»

El técnico toledano entendía que su equipo había peleado por la victoria, pero que la falta de llegada le había hecho perder el encuentro. «No puedo estar contento tras una derrota. Era una misión complicada y, por circunstancias del fútbol, cuando más teníamos la iniciativa en el juego ha sido cuando nos han hecho el gol en una contra mal defendida, que nos ha costado el partido. Hemos estado espesos con la pelota y cuando hemos cambiado el esquema (tres centrales) hemos tenido más el balón».

Cuando se le apuntó que no generaron ocasiones, comentó: «Estoy preocupado porque no estamos lúcidos con el balón . Nos cuesta mucho generar. No puedo reprochar nada de la actitud a los jugadores, pero no hemos tenido ocasiones. No tenemos claridad».