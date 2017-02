COMO HACE SEIS MESES

Decía Titi el miércoles, durante su presentación como jugador de la UD Logroñés, que se sentía como si no se hubiera ido a Murcia, como si no hubieran pasado seis meses. Han pasado, vaya si han pasado. Y le han echado de menos, algo que no se puede decir de muchos futbolistas.

Viendo el partido de ayer es difícil comprender que el Toledo sume 39 puntos y la UDL, 29; que el primero esté tercero en la clasificación y el segundo intente alejarse del descenso, del que le separan tres puntos; que, aun sin perfilar el fútbol ofensivo, la UDL haya sido capaz dejar escapar tantos puntos de Las Gaunas. El gol es una losa demasiado grande.

Esta UD Logroñés sí recordó a la de los dos últimos años. Es un equipo más equilibrado, con una columna vertebral definida que se origina en la portería y se asienta en Caneda, magnífico ayer; Remón, que en quince días ha asumido los galones; y Muneta, en pleno ejercicio de libertad. Falta el punta, puesto maldito y Marcos André es demasiado joven como para asumir toda la responsabilidad del gol. Es un bloque más compacto, más agresivo y con más recursos. La bronca que dispensó Berges a sus muchachos esta semana les ha venido muy bien.

Con jugadores como Titi todo es diferente. Siempre serán futbolistas baratos para la economía del club porque su rendimiento está garantizado. En un puñado de minutos marcó un gol, pudo hacer el segundo, dio un pase de esos que los delanteros quieren porque sólo hay que empujar el cuero y ofreció salida al equipo por una vía ciega hasta la fecha. Algo similar se puede decir de César Remón. Juega, habla, manda y ordena. El jefe que toda tropa quiere. Y aún será más líder cuando su cuerpo acompañe con mayor fuerza a la lucidez de su mente. Viendo a este equipo, y como ayer decía un aficionado, no se entiende que lo desmantelaran en verano porque igual que se ha echado en falta a Titi, aún se recuerdan nombres como los de Jacobo Trigo, Borja García, Pere Milla... No se puede mirar hacia atrás, sino pensar en lo que aún queda por delante.