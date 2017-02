La alegría regresa a la grada

Temor en el inicio del partido, porque la situación no es ni mucho buena, pero también esperanza por vez a jugadores como César Remón y Titi, que debutaban en Las Gaunas. Y además, contra el segundo clasificado, el Toledo. La grada, esos 2.202 espectadores, no se escondió en ningún momento. Apoyó siempre, sufrió y se puso en pie cuando javier Álvarez, Titi, saltó al campo. Ovación de gala. El fútbol cambia el ánimo y el asturiano lo modificó por completo con su gol. Otra ovación. Remón pedía más fuerza a la grada y Adrián León aplaudía su aliento. Todos a una, pero no sólo en el césped porque la grada también aplaudió cuando se pudo leer una pancarta en la que 'agradecía' irónicamente el apoyo de la DOC Rioja al deporte riojano.