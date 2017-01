Cuando la necesidad se convierte en obligación de ganar

Logroño. No hacer los deberes cada fin de semana lleva a situaciones de necesidad. La UD Logroñés no ha cumplido sobre el césped y se encuentra necesitada de puntos para salir de la zona de peligro. Esa necesidad se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses, lo que ha llevado al equipo blanquirrojo a pasar de estar necesitado de puntos a tener la obligación de ganar si no quiere verse abocado a situaciones peores, como podría ser pasar de esa zona de peligro en la que ahora se encuentra a otra peor en la que rondaría un descenso, del que nadie quiere ni oír hablar, pero que se ha instalado muy cerca.

Y en éstas, se presenta hoy en Las Gaunas (12.15 horas) el Toledo, segundo clasificado, que opta al ascenso de categoría y que está mostrando una enorme fortaleza en sus desplazamientos. Es un equipo muy difícil de superar y viene a Logroño con el objetivo de mantenerse segundo e incluso, si es posible, restarle puntos a la ventaja del líder, el Albacete.

Con lo que le cuesta marcar al conjunto riojano, el rival de esta jornada se puede considerar como una roca enorme que hay que mover para seguir adelante. A favor, el hecho de que si la UD Logroñés lleva mes y medio sin ganar, desde que batió al Amorebieta, el Toledo acumula ya tres meses sin conseguir el triunfo lejos del Salto del Caballo, cuando venció al Amorebieta, precisamente, en Urritxe, el 30 de octubre del año pasado. En contra, la precariedad del ataque blanquirrojo, que siempre deja abierta la posibilidad del triunfo o el empate rival. El objetivo de hoy es romper definitivamente con el pasado, ganar a un equipo duro y complicado de batir como es el Toledo, y empezar a despejar dudas. Como no se han hecho antes los deberes, cuando llega lo más difícil es cuando se está en la obligación de dar un paso adelante y dejar ver la idea de que el equipo riojano puede y debe aspirar a mucho más que luchar por evitar los puestos de descenso.

Pocos cambios

Para este partido, Rafael Berges no ha dado muchas pistas en cuanto a una posible alineación, aunque todo hace indicar, por lo visto ayer, que no diferirá mucho de las que ha puesto en liza en anteriores encuentros. Podría jugar Ferrone en el lateral derecho, ya que Amelibia tiene ocho puntos de sutura en la frente. Titi, convocado, también podría entrar en el equipo, pero, en principio, parece que sería a lo largo del encuentro. Muneta volvería a la formación inicial, en el mismo puesto de pasados partidos con lo que la UD Logroñés formaría con cuatro defensas, un medio centro, tres centrocampistas y dos referentes arriba en el aspecto atacante, mientras que en el plano defensivo, Remón y Adrián León apoyarían al centro de la defensa en un doble pivote. El objetivo es evitar que el Toledo marque, y menos como lo hizo en el partido de la primera vuelta, en una jugada de múltiples toques al borde del área que solventó Jordán ante la pasividad logroñesa. Marcos y Espina serán los dos delanteros blanquirrojos que intentarán llevar el peligro ante la meta de Pablo Alcolea.

Un partido «motivante»

El conjunto castellano manchego viene a Logroño con el objetivo de sumar una victoria que no consigue a domicilio desde hace tres meses. En cualquier caso, se presenta en un buen momento, aunque algunos de sus mejores hombres andan con molestias, lo que no les ha impedido viajar.

Onésimo Sánchez, su entrenador, indicaba en su última rueda de prensa, que es un partido «motivante, por nuestra situación y el escenario. Será una victoria de prestigio, si la logramos, porque ellos juegan bien, con hombres rápidos que quieren manejar el balón, ser protagonistas. Y eso nos va bien a nosotros. Este partido nos llega en un buen momento».

«Nos está costando ganar, pero es difícil que perdamos. Somos un equipo fiable y sólo nos falta culminar. También somos un rival complicado y vamos a por el partido, porque todos nos jugamos mucho. Hay mucha igualdad y cualquiera le quita puntos a cualquiera. Es el problema y la grandeza de este grupo», añadía el técnico toledano.

Y con respecto al conjunto blanquirrojo, Onésimo decía: «El Logroñés propone buen fútbol y en un campo abierto busca la buena salida con la pelota. Quiere jugar. En principio va a ser un partido bonito y con situaciones que nos pueden favorecer. Los puntos son vitales para los dos, cada uno en su objetivo particular. Nosotros, para seguir optando a estar arriba y el Logroñés, para salir de ahí».

Según se desprende de lo que suele hacer el técnico en los partidos de fuera de casa, el Toledo podría presentarse con tres centrales, aunque uno de ellos, Adrián, escorado a la izquierda. Echaide sustituirá al sancionado Israel Castro, mientras que por el centro jugarán los habituales. También podría situar una defensa de cinco, perdiendo a un pivote. Arriba es donde puede haber también algún cambio. Estará Lolo Pla, su máximo goleador con siete dianas, y seguramente a su lado, Jokin Esparza, ya que el otro goleador, Owusu, con seis tantos en su haber, ha pasado una semana con problemas estomacales. En cualquier caso, un equipo muy fuerte, al que es muy difícil superar y que buscará el portal del Miguel con peligro.

Los puntos son más que necesarios para la UD Logroñés en esta ocasión. No se puede permitir un nuevo tropiezo.