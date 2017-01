«Necesitamos más contundencia en las dos áreas»

Logroño. Rafa Berges es optimista. Siente que las victorias tienen que estar cerca por el juego que exhibe el equipo y las ocasiones que crea para marcar. El domingo pasado hubo muchas, pero no se encontró la tecla para que el balón acabara en el fondo de la red del Rayo Majadahonda.

Ahora, la UD Logroñés recibe la visita del segundo clasificado, un Toledo que mete pocos goles, pero al que también es muy difícil marcarle. El conjunto toledano suma 21 goles a favor y 24 en contra. Aún con todo ello, figura en el segundo puesto de la tabla con 39 puntos, cuatro menos que el Albacete, actual líder. Un conjunto rocoso, con muy buenos jugadores en sus filas y que ganó en el Salto del Caballo por la mínima.

- ¿Cómo se afronta el partido?

LAS FRASES Toledo «El Toledo tiene de todo y le respetamos, pero estamos más que preparados para afrontar este partido» Situación «Hay equipos que hacen bastante menos y suman puntos. A nosotros nos está costando»

- El Toledo es uno de los mejores equipos no sólo de este grupo, sino de la Segunda B. Es un equipo potente, poderoso, pero si cabe saldremos con más ilusión para afrontar un partido complicado, muy difícil. Confiamos en nuestra gente, en nuestro trabajo, en hacer las cosas bien y en tener respuesta para poder ganar el partido.

- ¿Qué es lo que más le preocupa del rival?

- Tienen de todo. Es un equipo al que respetamos, pero nosotros estamos más que preparados para afrontar este partido. Confío en la gente, en el equipo. Tenemos las ideas claras de cómo tenemos que hacer las cosas. A partir de ahí, necesitamos ese punto de acierto para poder competir. Entiendo que se van a enfrentar dos equipos bastante buenos.

- El Toledo está siendo todo un ejemplo de rentabilidad.

- Tienen un equipo con un presupuesto altísimo y jugadores en algunas posiciones que son determinantes. Son buenos jugadores y forman un buen equipo. Nos va a obligar, pero pienso que estamos preparados para competir ese partido de tú a tú contra ellos.

- Titi, recién llegado, ha comentado que en el equipo se respira el mismo ambiente que cuando se luchaba por el 'play off'. Que no se nota nerviosismo o ansiedad.

- Estamos ocupados en el trabajo diario. Hemos tenido bastante menos premio del que hemos merecido. El trabajo está ahí y vamos a seguir, no vamos a desistir. Vamos a seguir insistiendo en hacer bien las cosas y tener ese acierto que en un momento dado no nos está permitiendo sumar de tres en tres.

- El vicepresidente echaba en falta un delantero. ¿Cómo lo ve usted?

- El otro día no fue un delantero. Tuvimos cinco o seis ocasiones con cuatro o cinco jugadores diferentes. Eso por una parte es bueno, pero no estuvimos acertados en esa fase del juego, lo que nos impidió poder puntuar y ganar, que creo que es lo que se ha merecido el equipo en más ocasiones. Pero hay que seguir adelante con valentía, confianza y seguridad, buscando que esta situación acabe lo antes posible.

- Las ocasiones se fallan, pero el tenerlas puede reafirmar al equipo en su trabajo.

- Si, pero necesitamos hacerlas y sumar puntos. Nuestro objetivo es lograr el máximo de puntos posibles. No queremos excusas ni apelar a situaciones en las que haya un discurso en el que mentemos la mala suerte. Hay aspectos que tenemos que seguir manejando y mejorando para sumar más puntos. Tenemos que tener todos los cabos atados para sacar los puntos en este momento concreto. Hay equipos que hacen bastante menos que nosotros y que suman puntos y a nosotros nos está costando.

- Un problema del actual equipo blanquirrojo es la falta de contundencia en ambas áreas. ¿Cómo se puede solucionar?

- Sí que en este momento puede que nos falte contundencia, pero estamos en el camino para intentar revertirlo. Necesitamos que el trabajo que está haciendo la gente se vea recompensado con un resultado positivo, porque el equipo se lo merece. En las áreas es donde se deciden los partidos y los resultados. Hay momentos en los que necesitamos ser más contundentes en nuestra área y en la contraria. En ello estamos.

- ¿Cuenta con Titi para este encuentro?

- No sabemos si contaremos con él de inicio, porque lleva poco tiempo, pero evidentemente es un jugador que nos va a aportar muchísimo. Es un hombre de la casa, implicado con el club y creo que es una gran incorporación para nosotros.

- ¿Espera algún jugador más?

- No hay confirmado nada y prefiero centrarme en el partido del domingo. Otras situaciones son cosas del club y del director deportivo.

- Hay que ganar. Si no, la cosa se complica aún más.

- Mi pensamiento es ganar cada partido. Después, sea cual sea el resultado, la Liga continúa. Lo más importante es ser regularidad, competitivos y tener las ideas claras.

- Se ha hablado esta semana de que el Toledo salió favorecido en el partido ante el Arenas. La UD Logroñés fue perjudicada en Majadahonda. ¿Qué piensa?

- El otro día, el gol de Rayo Majadahonda viene precedido de falta a dos jugadores nuestros (Paredes y Marcos André). No es que yo me lo invente, es la realidad. Pero me parece que la labor del árbitro es muy complicada y yo estoy más por la idea de ayudar que por la de ponerle en la picota o en el disparadero.