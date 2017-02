Titi podrá jugar este domingo

Álvaro Martín Carmona, Chevi, (Madrid, 5 de octubre de 1991) y la Unión Deportiva Logroñés han acordado la rescisión del contrato del centrocampista que les unía desde enero de 2015, cuando llegó procedente del Avilés... «Desde el club, deseamos a Chevi la mejor de las suertes en su futuro profesional y personal. ¡Gracias por todo, Chevi!».

Con estas frases, el conjunto blanquirrojo comunicaba ayer por la tarde el adiós de Chevi a la UDL después de dos años vistiendo su camiseta, tiempo que le ha permitido jugar 59 partidos, marcar cinco goles y disfrutar en dos ocasiones del play off de ascenso, aunque no culminaran con éxito. La otra lectura que deja la salida del madrileño es que Titi podrá jugar el domingo, ya que el club quería la ficha federativa del primero para el segundo. «El domingo estará tramitada la licencia de Titi y podrá jugar», decía el miércoles Juanjo Guerreros, vicepresidente del club.

La salida de Chevi estaba en la agenda del club desde hace días. Al final, el madrileño hace las maletas, pero deja un grato recuerdo en la grada. El 11 de diciembre cambió su futuro en la UD Logroñés. Apenas faltaban dos minutos y Rafa Berges preparaba un cambio. Llamó a Chevi, pero finalmente fue Sergio García quien suplió a Pablo Espina. Minuto 89 de partido y la UDL ganaba 2-1 al Amorebieta, resultado con el que concluyó el duelo. Ese domingo cometió un error que luego subsanó, pero ya nada ha sido lo mismo. Al día siguiente ya no se entrenó con el equipo debido, tal y como indicaronn desde la entidad, a un edema óseo con derrame articular en su rodilla.

El madrileño aseguraba ayer que aún no tiene decidido su destino. Admitía que su deseo era «seguir» en el club y en una ciudad en la que se siente «muy querido», pero «las cosas del fútbol» han roto la unión, aunque no descarta volver en un futuro, cuando el viento sople en otra dirección. No ha congeniado con Berges.

Miguel Santos y Chus Hevia

La marcha de Chevi abre las puertas a Titi, pero la UD Logroñés sigue pendiente de más jugadores. Uno de ellos, Chus Hevia. Por el asturiano no sólo suspiran los riojanos, sino que Melilla, Alcoyano, Marbella, Leioa e incluso Recreativo de Huelva también esperan su salida del Cartagena.

El Efesé tiene previsto tramitar hoy la ficha de José Artiles, jugador que llega de Las Palmas, y para ello necesita una licencia Sénior. Tiene dos opciones: dar la baja a Chus Hevia o a Óscar Rico. No cuenta con ninguno. Y la UD Logroñés espera su llegada.

Pero además, la tarde del jueves dejó otra noticia, la renovación de Miguel Santos, ya recuperado de su lesión. No será para esta campaña, sino que el nuevo contrato comenzará el 1 de julio y se extenderá hasta junio del 2018.