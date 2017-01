«Es como si no me hubiera ido de aquí»

Otro día muy intenso para Javier Álvarez, Titi, en Logroño. Por la mañana se entrenó con viejos y nuevos compañeros y de nuevo se sintió en casa. Por la tarde se vistió con la camiseta blanquirroja. El asturiano es feliz con su regreso a una ciudad en la que se siente querido. Lo deja patente con sus palabras y sus obras. Por la mañana estuvo muy activo en el trabajo, hasta el punto de destacar por acabar la jugada en gol. Sin ningún impedimento, Titi está en condiciones de jugar el domingo y todo apunta a que Rafa Berges le dará la alternativa por segunda vez en Las Gaunas.

¿Quién está más contento con su regreso, el club o usted?

Bueno, yo hablo por mí y puedo decir que estoy megacontento con mi vuelta a esta casa y espero devolver la confianza que ha depositado en mí.

Sale de un club histórico como el Murcia y llega a otro que pelea por un objetivo diferente. ¿Cómo se asimila?

Es verdad que las metas son diferentes, pero mi mujer y yo valoramos en estos momentos otras cosas y hemos entendido que lo mejor era regresar a Logroño para pelear y ayudar al equipo a salir de esta situación.

¿Cómo se produce su salida del Murcia?

Es algo extraño, porque he jugado todo en los seis meses que he estado allí. Igual ni el fútbol ni los números eran del agrado de los directos y técnicos y me facilitaron una salida muy rápida. Poco más que añadir. He sido muy feliz y he aprendido mucho, pero la última semana ha sido amarga debido a esa decisión de no contar conmigo.

¿Qué sensaciones ha tenido en su primer entrenamiento con la UDL?

He sido uno más. Es como si no me hubiera ido y no hubieran pasado seis meses. En casa, feliz y con muchas facilidades. He visto un vestuario tranquilo porque la plantilla sabe que se están haciendo las cosas bien y que trabajando así los resultados llegarán.

¿Cómo se ve la situación de la UDL desde fuera?

Ha sido un año un poco extraño para el club. He seguido al equipo y le he visto jugar. Ha hecho un juego bonito, pero si no entra le pelotita, no se puntúa.

Después de un regreso tan rápida a Logroño, mucha gente se pregunta por qué se fue a Murcia.

Me marché porque creía que era lo mejor para mi futuro. Veía una oportunidad muy importante para progresar futbolísticamente. Desde luego, no me fui por un tema económico. Lo valoré con mi mujer y pensamos que era lo mejor. Y ha sido una gran experiencia si quitas la última semana. Lo volvería a hacer porque pensaba que me lo merecía y que era el momento de buscar otra cosa. Ahora he decidido regresar en Logroño, aunque he tenido otras opciones. Aquí han tratado muy bien a mi familia y estamos muy contentos de volver a casa.

¿Puede jugar el domingo?

Acumulo dos tarjetas, nada más. No soy un jugador de dar patadas... creo que en los dos años en Logroño me mostraron tres amarillas.

La banda derecha ha sido y es un gran problema para este equipo a lo largo de la temporada, por lo que la gente espera mucho de usted en estos meses de competición.

El entrenador no piensa en lo que la grada espera de alguien. Yo no vengo a Logroño con el cartel de titular seguro, sino a jugar donde diga el técnico. Hoy (por ayer) he comenzado a trabajar y es el entrenador quien debe valorarlo.

Durante muchos meses, el discurso de este club se ha basado en el play off de ascenso. Tras la derrota del domingo, desde el propio vestuario se habla de permanencia. ¿Cree que es un discurso momentáneo y que puede cambiar según los resultados?

No hablo de discursos. La realidad es que la UDL vive una situación en la que no debería estar. No hay que mirar más allá de ganar el domingo. Luego, y según los marcadores, ya se podrá hablar de objetivos.

Ha hablado con Rafa Berges, ¿qué le ha comentado?

Ha sido todo muy rápido. Hemos hablado, me ha preguntado por el físico y le he respondido que estoy al cien por cien y que sudaré sangre por estar en la citación y en el once. A partir de aquí, que decida él.