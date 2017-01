Chevi deja su puesto a Titi

«Os presento a Titi, el último fichaje... bueno, el más reciente», comentaba Juanjo Guerreros en los primeros minutos de la rueda de prensa de este miércoles. Sin embargo, el fichaje de Titi no era el único asunto del día, porque la UDL tiene que habilitarle un hueco en una plantilla que no tiene licencias libres en estos momentos para jugadores mayores de 23 años.

«Titi tendrá tramitada la ficha el domingo y si el entrenador lo considera, podrá contar con él», decía el vicepresidente de la UDL.

Éste fue muy claro al hablar de la próxima baja en el equipo riojano. No le tembló la voz al citar a Chevi. «Es público y notorio que Chevi saldrá en breve. Poco más se puede decir», comentaba antes de recordar que si la UDL ficha a algún jugador en los próximos días (caso de Chus Hevia), «tendremos que dar alguna baja más, salvo que se trate de un futbolista menor de 23 años», que no es el caso del delantero asturiano. «El director deportivo está trabajando en este sentido», añadió.

Dicho y hecho. El club ha comunicado este jueves que Chevi ya no es jugador blanquirrojo. El madrileño, que llegó a la UDL desde el Avilés en enero del 2015, ha jugado desde entonces 59 partidos, en los cuales ha marcado 5 goles.

El club se despedía del jugador deseéndole "la mejor de las suertes en su futuro profesional y personal".

¿Más bajas?

¿Habrá más salidas? Guerreros no puso nombres a las posibles bajas y cuando se le preguntó por la salida de alguno de los jugadores cedidos por el Eibar recordó que siguen «cedidos» antes de centrarse en la situación deportiva del equipo. «Como ha dicho Titi, lo primero es revertir la situación actual y salir de los puestos de abajo cuanto antes para ver todo con mayor claridad. Una vez se consiga esto, se podrán plantear otras cosas. Al final de la primera vuelta dijimos que era posible el objetivo, pero en enero no hemos ganado. Creo que el equipo ha desplegado fútbol como para vencer en los tres, pero de sumar nueve puntos hemos pasado a lograr dos y en dos partidos nos han marcado goles ilegales, aunque no voy a excusarme en los colegiados. Además, nosotros no marcamos ni las de empujar. Nada tiene que ver estar siete puntos más arriba o más abajo. ¿Hay tiempo? Sí, pero cada vez queda menos», decía.

El directivo dejó muy claro que el club «sigue trabajando» en la contratación de jugadores antes del día 31 y admitió que el gran problema a día de hoy es el gol. «Para mí, lo es. A lo mejor, al final de la primera vuelta te hubiera dicho otra cosa. Es algo que se puede ver cada domingo. Creo que el equipo ha estado mucho mejor plantado en el verde en estos tres últimos partidos que anteriormente. Hemos dominado más en el juego y tenemos una idea más clara de cómo queremos jugar, pero por diferentes circunstancias estamos donde estamos», concluía.