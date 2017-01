Titi vuelve a Logroño

Logroño. Javier Álvarez, Titi, -Gijón, 27/10/1987- no regresa a casa, pero sí a tierra conocida. Atrás queda su decisión de probar fortuna en el Murcia, de jugar 20 de 21 partidos, de marcar tres goles y firmar otras tantas asistencias y de salir sin ruido de un club que no le ha entendido. La UD Logroñés está de enhorabuena, pues recupera a uno de los rostros más reconocibles de su mejor época futbolística. Titi se convirtió en dos años en uno de los líderes de aquella UD Logroñés de Carlos Pouso. De su mano llegó en el verano del 2014 y de su mano regresa en el invierno del 2017, hasta junio del 2018. Rafa Berges ya tiene a su jugador de banda derecha. Juega, desborda, hace jugar, asiste y marca. No lo dice nadie que quiera 'venderle', lo ha demostrado él sobre el césped de Las Gaunas en los 76 partidos en los que vistió la camiseta de la UDL.

LA FICHA Nombre. Javier Álvarez, Titi. Nacimiento. 27.10.1986 Gijón. Contrato. Hasta junio del 2018. Procedencia. Murcia. Posición. Extremo. Peso/Altura: 71 kg/ 1'77cm. Trayectoria: Veriña, Langreo, Pájara Playas, Marino de Luanco, UD Logroñés, y Murcia.

«Estoy más feliz que cuando firme por primera vez», decía ayer el futbolista, que llegó a Logroño y se reunió con Juanjo Guerreros, vicepresidente del club, para cerrar su contrato, posar con una camiseta que conoce muy bien y ofrecer sus primeras impresiones a través del canal de televisión de la UD Logroñés en Youtube.

Mucho han cambiado las cosas desde que se marchó de vacaciones el 13 de junio del pasado año. El asturiano confía en aportar su juego para cambiar la dinámica actual y contribuir con sus mejores virtudes «a ayudar al equipo». «Confío en tener salud y que las lesiones me respeten y también tengo confianza en que la UD Logroñés salga de la situación en la que está (en la tabla) y piense en ir hacia arriba», apunta. Para el centrocampista «es una realidad» que el momento que vive la entidad «es complicado». «Tenemos que sumar de tres en tres para engancharnos a puestos más altos y alejarnos de la zona baja», apunta

El gijonés viene de vivir una mala experiencia, por su final, pero con la sensación de haber sido importante en el Murcia. «A nivel persona ha ido todo sobre ruedas. He jugado todos los partidos (20 de los 21 que ha estado), pero la última semana ha sido agridulce, pero estoy feliz por comenzar esta nueva etapa en Logroño», comenta. Titi no se esperaba que el conjunto granota le diera la baja, pero es que éste vive una revolución y prácticamente va a firmar a una decena de jugadores para afrontar la segunda vuelta.

La ventaja tanto de la UD Logroñés como del propio jugador reside en el conocimiento mútuo y en el de la categoría y grupo. «Al final, los jugadores en esta división son similares. Quizá en el fútbol del norte se defiende más y en el de sur se apuesta por el contragolpe», apunta horas antes de volver a un vestuario en el que se reencontrará con compañeros como Miguel, Julio Rico, Jaime Paredes, Adrián León o Muneta y con asturianos como Pablo Espina. «Lo primero es entrenar, porque llevo una semana sin trabajar en equipo. Espero saludar a los futbolistas que conozco de la pasada campaña y que el vestuario me reciba bien», comenta sonriente.

Si algo tiene ganado ya es el afecto de la afición. Su fichaje ha estado muy presente en las redes sociales vinculadas a la entidad blanquirroja. Primero se ilusionó y después lo celebró. Tití confía en que esa expectación se refleje hacia todo el equipo. «Lo que pido a los aficionados es que tengan la ilusión que han mostrado hasta ahora. Yo estoy ilusionado y espero que todo salga adelante», concluye.