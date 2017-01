«No quiero a mis jugadores desesperados»

No oculta Rafael Berges, técnico de la UD Logroñés, su frustración y la que se vive en el seno de su equipo ante el escaso bagaje de resultados que está obteniendo, pese a que el juego haya mejorado.

-¿Qué sensaciones tiene tras este partido con esta nueva derrota?

-Acaba de finalizar el partido y ahora mismo las sensaciones son horrorosas. Ha sido un encuentro en el que hemos tenido un arranque bueno, con una ocasión clarísima que no hemos acertado. Y sin embargo, ellos, en la primera que han tenido, han sabido hacer gol. A partir de ahí hemos perdido un poco el sitio. Nos ha costado el tramo final de la primera parte porque hemos estado imprecisos en los pases. Y después, en la segunda mitad se puede afirmar que más ocasiones no podemos fallar. Estoy un poco fastidiado porque el trabajo de la gente no se está viendo en los resultados.

«Me siento impotente por los resultados obtenidos. Más no podemos hacer para ganar los partidos»

-Seis ocasiones clarísimas.

-Ha habido alguna que ha sido de empujar. Pero ya está. No tengo más explicación. Simplemente es el hecho de seguir luchando y no descomponernos para seguir insistiendo. Estamos creando ocasiones, estamos llegando pero estos fallos de cara a puerta están haciendo que la gente vea que es difícil. Pero no nos queda otra que darle la vuelta a esta situación para salir de la zona de abajo.

-La zona de abajo cada vez está más cerca. Y tiende a frustrar, a poner a los jugadores nerviosos, a que haya ansiedad en el equipo.

-Nosotros ahora mismo nos tenemos que centrar en sumar los máximos puntos posibles. Y para ello debemos seguir jugando en la línea de crear ocasiones, pero estando más afortunados. Hasta en el último segundo hemos tenido ocasiones, como la de César Remón que ha sacado un defensor no sabe ni cómo. Es un día complicado para nosotros, porque teníamos muchas expectativas y por eso nos vamos a Logroño fastidiados.

-Han sido casi 70 minutos de superioridad visitante. Y no ha habido premio. ¿Le preocupa que aun siendo superiores no lleguen los resultados?

-Lo que no quiero es que los jugadores se desesperen. Intentaremos prepararnos a tope para todo. Apelar a la mala suerte no es una lectura que me guste. Prefiero ser autocrítico y exigente. Creo que esos 20 minutos tras el gol nos hemos descompuesto un poco y no puede ser. Pero a partir del descanso hemos sabido tener las llegadas necesarias para haber tenido mejor resultado. Es cierto que debemos estar un poco preocupados por la actual situación, pero de ella no se sale de otra forma que no sea creyendo en nuestras propias posibilidades.

-¿Cómo se hace para que un equipo sin gol lo acabe teniendo para ganar partidos y sumar puntos?

-No es tener o no gol. Esta es una situación diferente, porque hemos llegado por todas partes. Y ha habido alguna para empujarlas. Trabajaremos eso para ver la manera continua de llegar. No hemos estado afortunados, pero conviene pasar página y trabajar para repetir las mismas situaciones de gol.

-¿Se ha equivocado en el planteamiento inicial alineando en el lateral derecho a Amelibia?

-Es injusto valorar el trabajo de Amelibia por la segunda parte del equipo. Todos hemos bajado en él los veinte minutos tras el gol. Hemos tomado esa decisión en la segunda parte y el primero que se equivoca soy yo. Soy el principal responsable. Creo que Amelibia ha respondido siempre perfectamente en esta situación, pero Ferrone ha estado más ofensivo y por tanto hemos tenido más llegada.

-¿Cómo está llevando que no estén saliendo los resultados?

-Me siento impotente en este aspecto. Porque hay situaciones en las que no podemos hacer más para ganar. Pero hoy (por ayer) hemos estado desacertado en situaciones muy claras, y poco más se puede decir. Esperemos otro día tener menos y ser más efectivos. Pero me temo que no será así. Ahora, debemos trabajar duro para salir cuanto antes de abajo.

-¿Cuál es el objetivo de este equipo?

-Quedan muchos partidos por delante. Pero ahora mismo debemos mirar lo más inmediato y sumar los más puntos posibles. Y creciendo en resultados lo hará la confianza para intentar hacer un mejor final.