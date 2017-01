«Lo primero es lograr los puntos necesarios para salvar la categoría»

Miguel Martínez de Corta evidenció, tras el resultado de ayer, cuál será el objetivo de este equipo en los próximos encuentros. «Miramos la clasificación y vemos a qué debemos aspirar a día de hoy», dijo en el Cerro del Espino de Majadahonda.

-¿Tras 22 partidos se llega a la conclusión de que el equipo debe salvar la categoría como máximo objetivo este año?

-Vistos los resultados, lo primero es conseguir los puntos necesarios para seguir en la categoría. Nos vamos, por juego y ocasiones, con un resultado injusto, porque con dos ocasiones han hecho un gol y poco más. Nosotros, en cambio hemos tenido hasta seis jugadas claras de marcar gol, y no hemos conseguido el gol. Y ahí ha estado la diferencia para no sacar nada positivo.

-Además de gol, ¿qué le falta a este equipo para ganar sus partidos? ¿Cómo se puede unir la buena imagen y el dominio a los resultados?

-Prefiero acabar un partido y que me digan qué malos somos pero con una nueva victoria que no al revés como ha podido pasar en esta ocasión. Su preparador físico y su entrenador de porteros, ex compañeros míos, me han reconocido que jamás un equipo, en esta temporada, les había hecho tantas ocasiones claras de gol. No sé... Creo que la clave está en seguir intentándolo todo como hasta ahora. Pero no acertar de cara penaliza casi tanto como los errores que cometemos en ciertos instantes del partido, que se están reduciendo, pero que nos siguen costando goles. Si llegamos a meter alguna, quizás hubiera cambiado todo; pero no ha sido así. Ellos han sabido aprovechar una, la primera, y nosotros no hemos acertado en seis ocasiones claras.

-¿Cuál es el sentir de la plantilla en estos momentos?

-Es una sensación extraña. Porque si vienes aquí y pierdes porque el rival te da un baile, pues sabes que es lo habitual. Pero nosotros estamos siendo superiores y los resultados no están saliendo. Hacemos cosas bien y nos vamos de vacío. Estamos jodidos, con sensaciones de mosqueo, de inquietud... Los jugadores debemos seguir trabajando como hasta ahora, y estamos trabajando en varias situaciones para sacar los partidos adelante. Confianza.