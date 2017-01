Jugador importante en el centro del campo blanquirrojo, Adrián León analiza de forma somera lo que espera de este encuentro en Majadahonda.

- Compromiso importante...

- Es un partido que se plantea como complicado, pero hemos trabajado duro durante toda la semana para sacarlo adelante.

- ¿Cómo se les puede hacer daño?

- Hay que intentar hacerles jugar en su propio campo. Deberemos incomodarles en la salida del balón, porque es un equipo al que le gusta tener la posesión. A partir de que robemos, habrá que intentar hacer nuestro fútbol y llegar arriba lo antes posible.

- ¿Cómo le va con el nuevo sistema?

- Yo me encuentro cómodo tanto cuando juego solo como cuando lo hago acompañado. Me da igual el compañero que esté al lado. La idea es hacerlo siempre lo mejor posible.

- Ahora juega algo más adelantado. ¿Se siente más cómodo?

- Tengo un poco más de libertad a la hora de irme hacia delante, pero siempre con la cabeza puesta en no perder la zona e intentar que no nos hagan gol. Yo veo primordial que no nos hagan gol y, a partir de ahí, llegar al área rival y meter las que podamos.

- Eso es la auténtica asignatura pendiente.

- Últimamente no hemos marcado muchos goles, pero tampoco hemos encajado en jugadas elaboradas del contrario, sino más bien por propios errores. Eso nos ha costado puntos.

- ¿Cree que pueden volver a Logroño con algo positivo?

- Vamos convencidos a buscar los tres puntos desde el principio. No nos vale el empate. Desde que subimos al autobús, lo que queremos es volver con los tres puntos y no nos vale otra. Luego, según se dé el partido, a lo mejor uno es bueno, pero de entrada queremos los tres.

- Partido matinal.

- Hay que acostumbrarse y saber jugar a cualquier hora que toque.