«Si apretamos y vamos de verdad, no somos inferiores a nadie»

El partido de mañana en El Cerro del Espino se las trae. Rafa Berges ha incidido una y otra vez en cómo la UD Logroñés puede romper el estilo de juego del Rayo Majadadonda y con la fórmula para poder llegar con peligro a su portería, pues sólo ha encajado una derrota en su feudo. El técnico se muestra animado, con ganas de revertir la situación, y con fe en el trabajo de sus hombres.

Ha sido una semana intensa, trabajando sobre la hierba artificial del campo del Mundial'82 porque el natural ha estado prácticamente helado todos los días, y haciendo hincapié en la confianza que los jugadores tienen en sí mismos y en el trabajo que están realizando. Para Rafa Berges, este partido tiene que ser el punto de inflexión para cambiar el signo de los resultados del equipo, siempre creyendo en el trabajo que se está realizando.

- ¿Cómo llega el equipo a este partido'

LAS FRASES «El Rayo es un buen equipo y nos va a exigir a lo largo del partido» «Hemos de alcanzar ese punto más que nos falta para ganar los encuentros» «La gente siente el escudo y estamos impacientes porque sabemos que necesitamos ganar»

- Hemos tenido una semana buena de trabajo. El equipo está trabajando bien día a día y lo que sí necesitamos es ese plus de ganar los partidos, no empatarlos. En eso estamos. Sabemos que tenemos que ganar y vamos con la convicción de que si realizamos un partido intenso y hacemos bien las cosas, podemos ganar

- ¿Qué piensa del Rayo Majadahonda?

- Es un equipo peculiar, porque tiene un estilo de juego bastante combinativo. Forma un grupo de hombres que intentan jugar todo desde atrás, y que nos va a exigir a estar intensos en la presión, a estar muy encima. Es un equipo bueno y va a ser un partido complicado.

- ¿Qué se puede destacar de su temporada?

- Muchas veces nos centramos más en el nombre de los equipos contrarios que en su juego. El Rayo ha hecho hasta ahora las cosas bien, es un rival un poco diferente a los que nos hemos enfrentado fuera de casa. Intenta tener siempre buena salida de balón y cuenta arriba con tres jugadores rápidos, que a veces juegan a pierna cambiada. Es un buen equipo y lógicamente nos va a exigir. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido, la gente está trabajando bien y lo vamos a intentar sí o sí.

- ¿Qué sensaciones tiene ante este encuentro?

- La gente está bien. En algunos partidos, por unas u otras circunstancias, hemos hecho merecimientos para ganar, pero eso se borra cada semana. A lo largo de la competición muchas veces lo que no te dan en un sitio te lo van a dar en otro. La mala fortuna o la mala decisión arbitral la v as a tener al revés en otra. Tenemos que exigirnos a nosotros mismos ese punto más que nos falta para ganar los partidos. Mañana tenemos que ser un equipo valiente, agresivo, intenso en la presión y después saber manejar el balón, jugar, intentar llegar arriba con opción de hacer goles y estar afortunados. Y esos pequeños matices en decisiones arbitrales, que el domingo pasado nos pudieron perjudicar, estén también de nuestro lado.

- La meta es conseguirlo...

- Además de resaltar que el Rayo Majadahonda es un equipo con virtudes, me gustaría mostrar el carácter de nuestra plantilla y las ganas y predisposición que existe en ella de cara a hacer las cosas bien de aquí al final.

- La implicación es importante para sumar todo eso.

- Los jugadores se tienen que dar cuenta de que si apretamos, corremos y vamos de verdad, no somos inferiores absolutamente a nadie, que podemos hacer las cosas bien de aquí hasta el final. Y todo empieza este domingo. La gente está muy implicada, trabajando bien, como Miguel, recién salido de una lesión muscular grave, o jugadores con la cabeza abierta que han querido seguir jugando y aportando. La gente siente el escudo y la camiseta y estamos impacientes porque sabemos que necesitamos ganar. Estamos trabajando para ello y seguro que este domingo nos van a salir las cosas bien.

- Esta semana ha hecho hincapié en el trabajo defensivo en todas sus facetas...

- Ellos tienen la peculiaridad de poseer automatismos para la salida del balón y queremos contrarrestarles esa situación. Mi obsesión es que los jugadores sepan a lo que se enfrentan, cómo sale el rival y cómo juega. Luego hay aciertos o desaciertos. Más que nada, tratamos de conocer cuatro o cinco características que definen al rival y a partir de ahí mirarnos a nosotros y saber que el partido va a depender de nuestra intensidad y capacidad para tener el balón y generar peligro. Queremos quitarles el balón y poder hacer también nuestras cosas en ataque.

- ¿La clave puede ser tener al equipo muy junto?

- Para defender hay que estar todos muy juntos. Para atacar es diferente. Pero yo quiero insistir en la profesionalidad de la gente. En ese aspecto estoy encantado. Quiero ganar partidos, para reforzar a los jugadores de forma positiva y para ilusionar a nuestra afición.

- Cuenta ya con Remón para este choque...

- En principio, César Remón ya está para jugar. Antxon Muneta se ha entrenado hoy, pero está muy justo para mañana. Vamos a ver qué podemos hacer. La gente que ha trabajado y está disponible está muy fuerte para competir el domingo.

- ¿La llegada sigue siendo la asignatura pendiente?

- Hay que insistir, tener cada vez más llegada, jugar más cerca de la portería contraria. Son situaciones que no son fáciles porque hay que tener un equilibrio y porque estamos en un momento de la temporada en que hay que tener la cabeza fría para no desequilibrar al equipo. Ante el Fuenlabrada tuvimos opciones, tuvimos la oportunidad de ganar a un gran equipo, y esa es la línea, la idea y el camino a seguir. No nos conformamos ahora con un punto, vamos a ir a por los tres. Estamos en una liga igualada, todos los equipos cuentan con sus bazas y sus puntos fuertes y hay que competir contra ellos.