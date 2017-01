Felipe no necesita operarse y espera regresar en marzo

Lo cierto es que todavía le queda más de mes y medio para que pueda incorporarse a los entrenamientos, pero la lesión de Jon Ander Felipe ya está en vías de solución.

El guardameta blanquirrojo se encuentra en pleno proceso de recuperación, que realiza en las instalaciones que tiene la Sociedad Deportiva Eibar en Ipurúa, y espera empezar a entrenarse con el equipo riojano al inicio del mes de marzo.

La resonancia magnética y las pruebas que se le han realizado en los últimos días han dejado ver que el hombro del guardameta tiene la posibilidad de rehabilitarse sin necesidad de pasar por al quirófano y se ha optado por un trabajo no invasivo, como sería el de la operación, que dejaría al jugador fuera del fútbol para lo que resta de temporada.

«Espero poder volver a entrenarme para el mes de marzo, pero sin poner fechas», indica



Felipe Muneta mejora de su sobrecarga en el gemelo derecho y espera trabajar con el grupo el viernes



El portero del juvenil Javier Arróniz, novedad en la sesión matinal de ayer en el Mundial'82

De esta forma, en mes y medio estará en condiciones de volver los entrenamientos. Una fecha aún lejana pero que el propio Jon Ander Felipe no quiere pensar en adelantar, porque también es consciente de que el proceso lleva su tiempo y que no hay que correr, so pena de tener algún problema de recaída.

«Estoy trabajando en el proceso de recuperación todos los días lectivos y pienso que me encuentro en el buen camino. Me han dicho que no hace falta operar, que puedo recuperarme sin pasar por el quirófano y creo que es la mejor noticia que podían haberme dado, aunque sé que no va a ser sencillo ni rápido», indicaba ayer el portero blanquirrojo.

De hecho, no quiere hablar de fechas: «Lo más importante es ir viendo día a día cómo voy mejorando, pero sin pensar en fechas, porque puede ser contraproducente. Sé que tengo un largo camino que recorrer, de un mes y medio más o menos, y que debo centrarme en ir mejorando».

Felipe tiene pensado venir a Logroño a dar a conocer su estado en los próximos días. «Es muy posible que vaya el próximo domingo de partido para ver a los compañeros y explicar cómo me están tratando la lesión en Eibar. Las sesiones ahora las realizamos en Ipurúa tras dejar las de Mondragón».

En el caso de Fran Pastor, por las noticias que llegan, prosigue su trabajo de rehabilitación, aunque tiene todavía para un tiempo, sin concretar.

Chevi y Muneta

Mientras, los jugadores blanquirrojos volvieron ayer a los entrenamientos después de la jornada de descanso. Lo hicieron con la presencia habitual de Marcos André, Guillermo Cabrera, Íñigo Zubiri y Ricardo Osés, del filial, a los que en esta ocasión se añadió el portero del juvenil Javier Arróniz, que participó activamente en una sesión en la que el técnico distribuyó a los hombres en cuatro equipos para realizar varios partidillos en diferentes espacios dentro del campo de fútbol de hierba artificial.

Control, toque y pase, amén de mucho ritmo e intensidad, fueron las notas a destacar en esta matinal en la que el sol mitigó un poco el intenso frío de ayer.

En cuanto a los lesionados, Chevi continúa recuperándose del edema óseo en la rodilla que le tiene de baja desde hace ya un mes, y mejorando del proceso gripal que ha sufrido en los últimos días de la semana pasada. Antxon Muneta, que sufrió una sobrecarga en el gemelo de su pierna derecha en el partido ante el Fuenlabrada, que obligó a su sustitución en el descanso, mejora, pero se encuentra todavía fuera del campo de entrenamiento con el objetivo de poder entrenarse el viernes sin miedo a una recaída. Javi Rey, por último, tenía ayer permiso para ausentarse de Logroño por un asunto familiar y podría estar hoy de nuevo a disposición del entrenador.