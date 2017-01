La UDL volverá a pedir el patrocinio de Rioja

La UD Logroñés pedirá en las próximas horas el patrocinio de la Denominación de Origen Rioja. No es la primera vez que lo solicita, y de hecho parece que incluso lo había dado por imposible. Pero ahora, visto lo visto (que el Consejo ha decidido anunciarse en la camiseta del Baskonia de la ACB) insistirá.

Así lo anunció ayer en Facebook el vicepresidente de la entidad blanquirroja, Juanjo Guerreros. Guerreros cuenta cómo hace dos años presentó ante la DOC un bue número de propuestas de colaboración con el club. "Trabajé el tema con esmero y con cariño, dedicándole muchas horas y ofreciéndoles varias propuestas en función del nivel de implicación que quisieran tener con el club, propuestas que en ninguno de los casos considero excesivamente gravosas (ninguna tenía más de 4 cifras) para los 11 millones de euros que maneja el Consejo Regulador para promoción", cuenta Guerreros.

La respuesta desde el Consejo fue la que en esos momentos era moneda común cuando este tipo de propuestas llegaban al Consejo: "La contestación que se me dio fue que no consideraban entrar en ningún tipo de patrocinio deportivo, amparándose sobre todo en el criterio de que la denominación de origen comprendía 3 provincias de otras comunidades autónomas y que cualquier acción promocional en ese sentido generaría polémica".

Pero ahora aparentemente ese criterio ha cambiado, así que, anunciaba anoche Guerreros, "mañana desempolvaré el mismo dossier que presenté hace 2 años con la ilusión de que mi club pueda contribuir a difundir la imagen de mi tierra y de los excelentes caldos que en ella se hacen".

Como lo valiente no quita lo cortés Guerrero se despide recordando que "sea o no aceptada mi propuesta seguiré presumiendo y elogiando a lo largo y ancho de toda la geografía española las excelencias de mi tierra y de los vinos que en ella se hacen allá donde me lleven los kilómetros representando al club de mis amores la Unión Deportiva Logroñés".