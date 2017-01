La UD Logroñés busca salida a Chevi

logroño. La salida de Thaylor Lubanzadio fue la primera del mercado invernal en la UD Logroñés. Y otro dato conocido ya desde hace tiempo es el interés del club por contar con la ficha que actualmente detenta Álvaro Martín 'Chevi', a quien el club blanquirrojo está buscando una salida antes del 31 de enero.

Puestos en contacto con el club, se indica desde allí, que el jugador no cuenta para el técnico, Rafa Berges, y que se le ha comunicado que puede buscar un equipo para continuar jugando este año e incluso se le está buscando desde el club con ese mismo fin. Nadie dice más.

Chevi ha jugado en lo que se lleva de temporada 10 partidos como titular, ocho de ellos completos; cinco como suplente, fue convocado ante el Mensajero, Real Unión y Amorebieta y ya no lo fue frente al Gernika, para el que estaba lesionado de un edema óseo de la pierna izquierda, que no le ha dejado entrenarse con sus compañeros desde el año pasado.

No ha sido fácil el camino del jugador madrileño esta campaña, porque no se han dado los resultados esperados y el equipo no ha funcionado como debiera. Con la llegada de Rafa Berges ha dejado de contar y con el final del año, se le comunicó la situación conocida.

El jugador, que ha pasado los últimos días con fiebre, producto de un proceso gripal, reconocía las intenciones del club. «Yo no me quiero ir, es una noticia siempre desagradable pero si sale algo que merezca la pena, me tendré que marchar», aseguraba.

«Desde que llegó el nuevo entrenador pasé de titular a suplente. Yo he trabajado tratando de cambiar esa situación, pero no ha sido así», indica un Chevi que, además de no contar, se ha lesionado.

El caso es que Chevi era un referente en el equipo y un hombre al que se quería renovar en el verano pasado. Fue una noticia muy bien recibida por todos cuando firmó por un año más: «Pouso me dijo que estaba haciendo un equipo para intentar el ascenso. Vine perdiendo dinero, porque tenía otros clubes detrás, pero me interesó la posibilidad de seguir y de ascender con el equipo. Al final, ha salido mal».

«Mi idea era quedarme, pero si te abren la puerta y te invitan a irte, si no queda más remedio, me iré», aseguraba el jugador madrileño.

Chevi espera acudir hoy al entrenamiento, una vez recuperado de sus molestias y de su proceso gripal y entrenarse con el resto de sus compañeros. «La situación es molesta y de disgusto, pero esto es fútbol y también lo entiendo», finalizaba diciendo el jugador.

Lo que no habrá seguramente es vuelta atrás sobre la idea del club, que sigue buscando huecos en su nómina de jugadores para intentar traer dos o tres que puedan ayudar a mejorar la situación, que hace cada día más difícil el luchar por el objetivo del 'play off'. De momento, hay una ficha libre.